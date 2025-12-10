ΔΙΕΘΝΗ
Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Την προηγούμενη Παρασκευή, δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε ένα διαφορετικό αίτημα για την αποσφράγιση των πρακτικών του σώματος ενόρκων από μια άλλη έρευνα για τον Έπσταϊν, που χρονολογείται από το 2005 και το 2007

Φωτογραφία: EPA
Ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη αποφάσισε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μπορεί να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά του σώματος ενόρκων από την υπόθεση sex trafficking του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019.

Η απόφαση του δικαστή Richard Berman ανατρέπει προηγούμενη απόφασή του που διατηρούσε το υλικό σφραγισμένο. Ο ίδιος επικαλέστηκε έναν νέο νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν.

Στη νέα του απόφαση, ο δικαστής Berman δήλωσε ότι τα θύματα έχουν το δικαίωμα «να προστατευθούν η ταυτότητά τους και η ιδιωτικότητά τους», προσθέτοντας πως «η ασφάλεια και η ιδιωτικότητά τους υπερισχύουν όλων».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν κατηγορήθηκε για sex trafficking τον Ιούλιο του 2019. Πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης έναν μήνα αργότερα, ενώ περίμενε να πραγματοποιηθεί η δίκη του.

Τον Αύγουστο, ο δικαστής Berman είχε απορρίψει το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης λόγω ανησυχιών για «πιθανές απειλές κατά της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των θυμάτων».

Ωστόσο, στην απόφαση της Τετάρτης, δήλωσε ότι το υλικό μπορεί πλέον να δημοσιοποιηθεί εξαιτίας του Epstein Files Transparency Act, το οποίο υπεγράφη σε νόμο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ο νόμος απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει ερευνητικό υλικό σχετικό με τον Έπσταϊν έως τις 19 Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων μη διαβαθμισμένων αρχείων, εγγράφων και επικοινωνιών.

Επιτρέπει επίσης στο υπουργείο να μη δημοσιοποιήσει αρχεία που σχετίζονται με ενεργές ποινικές έρευνες ή εγείρουν σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο δικαστής Berman είναι ο τρίτος ομοσπονδιακός δικαστής που εγκρίνει παρόμοιο αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά την εισαγωγή του νέου νόμου. Την Τρίτη, άλλος ένας δικαστής εξέδωσε αντίστοιχη απόφαση στην υπόθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στη διευκόλυνση της κακοποίησης από τον Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Μάξγουελ στρατολογούσε και «εκπαίδευε» κορίτσια, μερικά μόλις 14 ετών, από το 1994 έως το 2004, προτού κακοποιηθούν από τον Έπσταϊν. Εκτίει ποινή 20 ετών.

Την προηγούμενη Παρασκευή, δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε ένα διαφορετικό αίτημα για την αποσφράγιση των πρακτικών του σώματος ενόρκων από μια άλλη έρευνα για τον Έπσταϊν, που χρονολογείται από το 2005 και το 2007.

Με πληροφορίες από BBC

