Τζέφρι Έπσταϊν: Επιζήζασες αποκαλύπτουν πως τις δελέαζε με υποσχέσεις για ακαδημαϊκή εκπαίδευση

Μια καλλιτέχνιδα από τη Νέα Υόρκη, η οποία έχει δηλώσει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ την «προωθούσαν» σε άνδρες, είναι ανάμεσα στις επιζήσασες που υποστηρίζουν ότι ο Έπσταϊν την παγίδευσε στο δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησής του με την υπόσχεση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η Ρίνα Όου ήταν 21 ετών και φοιτήτρια καλών τεχνών όταν γνώρισε τον Έπσταϊν το 2000, μέσω της Λίζα Φίλιπς, μοντέλου και επίσης επιζήσασας, η οποία σήμερα είναι μία από τις πιο δυνατές φωνές που ζητούν πλήρη λογοδοσία για το σκάνδαλο.

«Μου είπε: “Έχεις μεγάλο ταλέντο. Πρέπει να πας σχολείο”», θυμάται η Όου. Της εξήγησε ότι ήταν φιλάνθρωπος, γνωστός σε πολλούς ισχυρούς ανθρώπους και ότι είχε στείλει πολλά νέα άτομα στο πανεπιστήμιο. «Τον πίστεψα απόλυτα», λέει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Έπσταϊν της είπε ότι χρειαζόταν πτυχίο Καλών Τεχνών για να πετύχει και της προσέφερε υποτροφία στη Σχολή Οπτικών Τεχνών της Νέας Υόρκης, «χωρίς όρους». Όμως, όπως λέει: «Έβαλε πάρα πολλούς όρους. Όταν δεν έκανα όσα ήθελε, μου την αφαίρεσε».

Η Όου πέρασε περίπου δύο χρόνια μέσα στο δίκτυό του και είναι μία από πολλές γυναίκες που περιγράφουν πως ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε υποσχέσεις για σπουδές – και συχνά πληρωμή διδάκτρων σε κορυφαία πανεπιστήμια – για να διατηρεί τον έλεγχό του πάνω τους.

Παρόμοιες μαρτυρίες δόθηκαν πρόσφατα και σε συνεντεύξεις θυμάτων σε μέλη της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Παράλληλα, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί νέο μεγάλο πακέτο εγγράφων σχετικών με τον Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν δήλωσε ότι ο Έπσταϊν «συστηματικά παγίδευε νεαρές γυναίκες υποσχόμενος ότι θα τις βοηθήσει να μπουν σε πανεπιστήμια». Όπως είπε, έτσι τις καθιστούσε οικονομικά και ψυχολογικά εξαρτημένες, ώστε να φοβούνται να καταγγείλουν όσα συνέβαιναν.

Η Όου λέει ότι ο Έπσταϊν «ήθελε να ελέγχει το μυαλό των νέων ανθρώπων, όχι μόνο το σώμα τους».

Στη δική της περίπτωση, η υποτροφία αντικαταστάθηκε από λίγα μαθήματα και μια παραγγελία πίνακα. Περιγράφει ότι ο Έπσταϊν ήθελε να ζωγραφίσει μόνο μέρη του γυναικείου σώματος και όχι ολόκληρο άνθρωπο.

Η Λίζα Φίλιπς δήλωσε επίσης ότι ο Έπσταϊν της υποσχέθηκε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, οργάνωσε επίσκεψη στην πανεπιστημιούπολη και ότι τελικά παρακολούθησε μαθήματα εκεί. Άλλη γυναίκα είπε ότι ένιωθε «υποχρεωμένη» σε εκείνον, επειδή της παρουσίασε την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο ως προσωπική του «χάρη».

Σύμφωνα με στοιχεία της επιτροπής, ο Έπσταϊν πλήρωσε σπουδές θυμάτων του στο NYU και στο Columbia, ενώ σε άλλες υποσχέθηκε εισαγωγή και βίζα.

Το NYU και το Columbia δήλωσαν ότι εξετάζουν το θέμα και θα συνεργαστούν με τις αρχές.

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, αποκαλύφθηκαν και οι στενές του σχέσεις με άλλα πανεπιστήμια, όπως το Χάρβαρντ και το MIT, καθώς και με γνωστούς καθηγητές και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους.

Πρόσφατα έγγραφα αποκάλυψαν επίσης ότι ένα από τα πρώτα θύματά του τον γνώρισε σε θερινό καλλιτεχνικό κέντρο όταν ήταν μόλις 13 ετών, αφού εκείνος καυχιόταν ότι χρηματοδοτούσε νέους καλλιτέχνες με υποτροφίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι «προσφορές εκπαίδευσης» λειτουργούσαν ως μέσο οικονομικής εξάρτησης και ελέγχου, παρουσιαζόμενες ψευδώς ως γενναιοδωρία.

Με πληροφορίες από Guardian