Tυφώνας Μίλτον: Η χειρότερη καταιγίδα εδώ και 100 χρόνια - «Αν μείνετε θα πεθάνετε» λέει δήμαρχος

Ο τυφώνας Μίλτον πέρασε τη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού την Τρίτη, φέρνοντας σταθερούς ανέμους ταχύτητας σχεδόν 155 μίλια/ώρα (250 χλμ/ώρα), καθώς η καταιγίδα κατηγορίας 4 κατευθύνεται προς τον επικίνδυνα εκτεθειμένο κόλπο Τάμπα της Φλόριντα.

Ο τυφώνας Μίλτον πρόκειται να γίνει ο 10ος μεγάλος τυφώνας – κατηγορίας 3 ή υψηλότερη – που θα φτάσει στην ξηρά κατά μήκος των ακτών του Κόλπου των ΗΠΑ από το 2017, λαμβάνοντας ισχύ από τις θερμές θάλασσες του κόλπου. Ο Μίλτον ήταν η τρίτη με την ταχύτερη ένταση καταιγίδα που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο Μίλτον είναι «η χειρότερη» καταιγίδα που πλήττει την περιοχή της Τάμπα τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με το NHC.

Η τροχιά του τυφώνα υποδηλώνει ότι θα περνούσε τη μεξικανική πόλη Μέριδα, όπου κατοικούν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προτού στραφεί βόρεια προς τις ΗΠΑ. Μεξικανοί αξιωματούχοι διώχνουν με λεωφορεία ανθρώπους από παράκτιες περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ο Μίλτον αναμένεται να χτυπήσει τη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα, τοπική ώρα, ανέφερε στην τελευταία της ενημέρωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, και θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές σε περιοχές που ήδη ταλαιπωρούνται από την καταστροφή του τυφώνα Helene πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Σχεδόν όλη η δυτική ακτή της Φλόριντα βρισκόταν υπό προειδοποίηση τυφώνα, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να καλούνται να εκκενώσουν, διαφεύγοντας από πιθανές καταστροφικές ζημιές και διακοπές ρεύματος που θα μπορούσαν να διαρκέσουν μέρες. Καθώς απομένει μία ημέρα για να φύγει ο κόσμος, οι τοπικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για μποτιλιαρίσματα και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

Hurricane Milton is undergoing one of the fastest rapid intensifications ever observed in the Atlantic.



It is now a 155 mph Category 4 storm, just 2 mph shy of Category 5 status.



Not a single weather model predicted the storm would strengthen this quickly.