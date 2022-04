Το Twitter επιβεβαίωσε ότι δοκιμάζει κουμπί "edit"- Μετά την δημοσκόπηση του Έλον Μασκ

Το Twitter ανακοίνωσε πως δοκιμάζει κουμπί «edit» [επεξεργασίας], λίγες ώρες μετά την δημοσκόπηση του Έλον Μασκ, που ρώτησε τους χρήστες αν θέλουν να προστεθεί η επιλογή.

Πρόκειται για το πιο πολυπόθητο, ίσως, χαρακτηριστικό του Twitter εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αφού για να διορθωθεί ένα τυπογραφικό λάθος σε κάποιο tweet, ο χρήστης πρέπει να το διαγράψει και να το ξαναστείλει, κάτι που περιορίζει τον αριθμό ατόμων που το βλέπουν.

«Ο κόσμος θέλει να μπορεί να διορθώνει (ενίοτε ντροπιαστικά) λάθη, τυπογραφικά και εμπρηστικές δηλώσεις της στιγμής», σχολίασε ο Τζέι Σάλιβαν, αντιπρόεδρος προϊόντων του Twitter.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.