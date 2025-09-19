Τσάρλι Κερκ: Νεοναζιστικά fight club χρησιμοποιούν τη δολοφονία του για στρατολόγηση νέων μελών

Νεοναζιστικά fight club στις ΗΠΑ, φέρεται να χρησιμοποιούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με σκοπό να στρατολογήσουν νέα μέλη.

Οι συγκεκριμένες «λέσχες μάχης» αυξάνουν ραγδαία τα μέλη τους στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο, εκμεταλλεύονται τη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ για να προσελκύσουν νέους υποστηρικτές, με υποσχέσεις εκδίκησης και «συντροφικότητας».

Αυτά τα fight club είναι συνδεδεμένα με ομάδες νεοναζί που συνδυάζουν την ιδεολογία της λευκής υπεροχής με την εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες. Συγκεντρώνονται σε τοπικά γυμναστήρια και πάρκα και συχνά συνδέονται με υπάρχουσες συμμορίες λευκών εθνικιστών ή παρεμφερείς οργανώσεις. Οι Αρχές σε όλο τον κόσμο, τις θεωρούν μία από τις πιο οργανωμένες και επικίνδυνες απειλές εσωτερικής τρομοκρατίας, με ρίζες στην ακροδεξιά πολιτική ιδεολογία.

«Εκμεταλλεύονται τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ για στρατολόγηση, καλώντας συγκεκριμένα λευκούς άνδρες να ενταχθούν στο κίνημα. Σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ισχυρίζονται πως η παρούσα συγκυρία είναι ιδανική για να επεκτείνουν το κίνημα, αφού “ο κόσμος είναι πλέον δεκτικός στο ριζοσπαστικό τους μήνυμα», δήλωσε ο Τζόσουα Φίσερ-Μπερτς, αναλυτής εξειδικευμένος στην ακροδεξιά.

Η Χάιντι Μπάιριχ, αντιπρόεδρος του οργανισμού Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE) στις ΗΠΑ, συμφωνεί. «Η δολοφονία του Κερκ έχει μετατραπεί σε κραυγή συσπείρωσης για τα πιο ακραία στοιχεία, δηλαδή νεοναζί και λευκούς υπέρμαχους της ανωτερότητας. Αναμένουμε περισσότερες τέτοιες “φιλο-Κερκ” διαδηλώσεις από εξτρεμιστές τις επόμενες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι πολλοί νεοναζί και μέλη των active clubs δεν θεωρούσαν τον Τσάρλι Κερκ «δικό τους άνθρωπο», λόγω των φερόμενων δεσμών του με το Ισραήλ, αναγνώρισαν ότι συνέβαλε στη διάδοση ακροδεξιών και υπέρ της λευκής ανωτερότητας ιδεών στο ευρύ κοινό. «Δεν ήμουν ακόλουθος του Κερκ, αλλά είμαι λευκός Αμερικανός πολίτης,» έγραψε μία λέσχη από τη Νότια Καλιφόρνια. «Το να είσαι φίλος των λευκών σε οποιαδήποτε δυτική χώρα θεωρείται πλέον λόγος να σε δολοφονήσουν, εσένα και την οικογένειά σου, στα μάτια της Αριστεράς,» έγραψε ένα τοπικό παράρτημα στη Βόρεια Καλιφόρνια. «Λευκέ άντρα, ήρθε η ώρα να αντεπιτεθείς. Αν δεν το κάνεις, είσαι συμμέτοχος στην αντικατάστασή μας», ανέφερε άλλο.

Το Σαββατοκύριακο, active clubs διαδήλωσαν στο Huntington Beach μαζί με την Patriot Front, μια άλλη νεοφασιστική οργάνωση που ιδρύθηκε μετά το αιματηρό συλλαλητήριο του «Unite the Right» στη Βιρτζίνια, το 2017. Η διαδήλωση έγινε στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ και της Ουκρανής πρόσφυγα Ίρινα Ζαρούτσκα, της οποίας η δολοφονία επίσης έχει εργαλειοποιηθεί από την άκρα δεξιά.

Ο λογαριασμός της Patriot Front ανάρτησε εικόνες από τη διαδήλωση, λέγοντας: «Η Patriot Front βρέθηκε στο Huntington Beach, Καλιφόρνια, σε αγρυπνία για τον Τσάρλι Κερκ και την Ίρινα Ζαρούτσκα, διαμαρτυρόμενοι για τις επικίνδυνες συνθήκες που έφερε η ριζοσπαστική αριστερά και οι αλλοδαποί. Λευκοί άντρες, αντεπιτεθείτε».

Παρόλο που προβάλλονται ως κοινωφελείς και υπεύθυνοι πολίτες, εμπνέονται άμεσα από τον μιλιταριστικό ανδρισμό του ναζισμού και του Τρίτου Ράιχ. Ο ιδρυτής τους, Ρομπ Ρούντο, είναι διαβόητος νεοναζί και πρώην ηγέτης συμμορίας λευκών εξτρεμιστών. Το 2024 δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση ταραχών σε πολιτικές συγκεντρώσεις το 2017 στην Καλιφόρνια.

Το μοντέλο των active clubs έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως, με παραρτήματα σε Αυστραλία, Φινλανδία, Νότια Αμερική και αλλού. Σύμφωνα με το GPAHE, λειτουργούν ήδη σε τουλάχιστον 27 χώρες, και δημιουργούν νεανικά παρακλάδια, εμπνευσμένα από τις ναζιστικές νεολαίες της δεκαετίας του 1930.

Με πληροφορίες από Guardian