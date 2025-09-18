ΔΙΕΘΝΗ
Τσάρλι Κερκ: «Προσεύχομαι να είχες την πιο εκπληκτική εβδομάδα στον παράδεισο» γράφει η χήρα του

Δημοσίευσε μια από τις τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν δολοφονηθεί

Φωτ.: Instagram
«Προσεύχομαι να είχες την πιο εκπληκτική εβδομάδα στον παράδεισο» γράφει η χήρα του Τσάρλι Κερκ, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του κατά τη διάρκεια ομιλίας.

Η δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή και επικεφαλής του οργανισμού Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley, πυροδότησε αμέσως καταιγισμό φημών και παραπληροφόρησης. Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το χτύπημα, κύκλοι της αμερικανικής δεξιάς, της ακροδεξιάς και ορισμένα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα προσπάθησαν να συνδέσουν το έγκλημα με την τρανς κοινότητα.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του και πριν από μερικές ημέρες, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά από τον θάνατο του συζύγου της, που δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη (10/9) στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, υποσχέθηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του.

Στη νέα της ανάρτηση, η χήρα του Τσάρλι Κερκ αναφέρεται στο πώς γνωρίστηκαν: «Θυμάμαι να βλέπω στον καρπό σου ένα κόκκινο βραχιόλι. Δεν το έβγαζες ποτέ, έγραφε "δούλεψε σκληρότερα, γίνε καλύτερος". Και κάθε μέρα έκανες ακριβώς αυτό», δημοσιεύοντας «μια από τις τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν δολοφονηθείς. Χαραγμένη για πάντα στον χρόνο, φυλαγμένη στην καρδιά μου, καθώς θαυμάζω το μεγαλείο σου. Για πάντα».

Η ανάρτηση της συζύγου του:

«Σου άρεσε να βλέπεις την τελειότητα. Γι' αυτό αγαπούσες τόσο πολύ τον αθλητισμό. Σου άρεσε να βλέπεις τους καλύτερους των καλύτερων να αποδίδουν στο επίπεδο μεγαλείου που ο Θεός προόριζε γι' αυτούς.

Όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε ραντεβού, πηγαίναμε στο γήπεδο μπάσκετ για να κάνουμε βολές. Μου άρεσε να σε βλέπω σε αυτό το επίπεδο επειδή ο χρόνος δεν μας επηρέαζε. Ήμασταν μόνο εμείς, ο ήχος των αθλητικών παπουτσιών που τρίζουν και των σουτ. Δεθήκαμε για το πώς ο Τζόρνταν ήταν GOAT (Καλύτερος όλων των εποχών) και εσύ μου μίλησες για τις μέρες σου στο λύκειο και εγώ σου μίλησα για τις μέρες μου στο κολέγιο. Απλώς δύο αθλητές που δραπέτευαν από τις απαιτήσεις του κόσμου για ένα λεπτό.

Θυμάμαι να βλέπω στον καρπό σου ένα κόκκινο βραχιόλι. Δεν το έβγαζες ποτέ, έγραφε "δούλεψε σκληρότερα, γίνε καλύτερος". Και κάθε μέρα έκανες ακριβώς αυτό. Χρόνια αργότερα, μια μέρα μετά από μια εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη, ένας μαθητής σε ρώτησε για το βραχιόλι σου και του το έδωσες. Δεν έχω ιδέα ποιος ήταν αυτός ο μαθητής ή πού βρίσκεται σήμερα, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εργάζεται σκληρότερα και είναι καλύτερος, επειδή εσύ δίνεις τον τόνο.

Αυτή είναι μια από τις τελευταίες φωτογραφίες σου που τραβήχτηκαν πριν δολοφονηθείς. Το κοιτάζω και δεν μπορώ παρά να δω την αριστεία. Είσαι στο στοιχείο σου. Είσαι σε κατάσταση αθλητή. Προπονείσαι για αυτήν ακριβώς την στιγμή, μυαλό, σώμα και ψυχή. Για μένα, αυτή είναι η φωτογραφία σου σε στιλ "Jordan". Χαραγμένη για πάντα στον χρόνο, φυλαγμένη στην καρδιά μου, καθώς θαυμάζω το μεγαλείο σου. Για πάντα.

Προσεύχομαι να είχες την πιο εκπληκτική εβδομάδα στον Παράδεισο, Τσάρλι Κερκ. Σ' αγαπώ».

Τσάρλι Κερκ και χωριάτες στην Ευρώπη

Άλλο ένα podcast 3.0 / Τσάρλι Κερκ και χωριάτες στην Ευρώπη

Τι γίνεται όταν ένας κωμικός βγαίνει ευρωπαϊκή περιοδεία; Ο Θωμάς Ζάμπρας μιλά για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που κοστίζουν μια περιουσία, για την εμπειρία του απ’ όταν τον έγδυσαν σε έλεγχο στο εξωτερικό, για τις πιο εξευτελιστικές στιγμές του αλλά και για τον… Τσάρλι Κερκ σε ένα «Άλλο ένα podcast 3.0».
