Τσάρλι Κερκ: Όσα γνωρίζουμε για την κηδεία του

Μια επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Αριζόνα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους να αναμένεται να παραστούν.

Ο 31χρονος Κερκ δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη ημέρα, οι αρχές της Γιούτα συνέλαβαν τον ύποπτο δολοφόνο, τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Γιούτα στην Αριζόνα με το Air Force 2, συνοδευόμενη από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς μίλησε εκτενώς για τη στενή του φιλία με τον Κερκ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της δολοφονίας, λέγοντας: «Χρωστάω τόσα πολλά στον Τσάρλι». «Αν δεν ήταν ο Τσάρλι Κερκ, δεν θα ήμουν ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών … Αυτός είναι ένας από τους λόγους που αισθάνομαι τόσο βαθιά ευγνωμοσύνη απέναντί του», είπε επίσης, ενώ παρουσίαζε ως καλεσμένος μια εκπομπή του Charlie Kirk Show τη Δευτέρα.

Το Turning Point USA, το πολιτικό κίνημα που ίδρυσε ο Κερκ για να κινητοποιήσει τους νέους ψηφοφόρους, επιβεβαίωσε αργότερα ότι αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί δημόσια κηδεία για να τιμηθεί, όπως ανέφερε, η «εξαιρετική ζωή και η διαρκής κληρονομιά» του.

Τσάρλι Κερκ: Πού θα γίνει η κηδεία;

Η επιμνημόσυνη δέηση θα ξεκινήσει το πρωί της Κυριακής στο State Farm Stadium στο Γκλεντέιλ, χωρητικότητας 63.000 θέσεων, έδρα της ομάδας NFL Arizona Cardinals.

Τα μέλη του κοινού μπορούν να εγγραφούν για να παραστούν στην εκδήλωση, με τα εισιτήρια να διατίθενται με σειρά προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το Turning Point USA, θα υπάρχει και χώρος φιλοξενίας στο γειτονικό Desert Diamond Arena.

Η Αριζόνα ήταν το μέρος όπου ζούσε ο Κερκ με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους. Εκεί βρίσκονται επίσης τα κεντρικά γραφεία του πολιτικού του κινήματος.

Παραμένει ακόμη άγνωστο εάν θα εμπλακούν στην τελετή ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας μαζί με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές.

«Γίνεται κοινός σχεδιασμός ασφαλείας για την επιμνημόσυνη τελετή και την κηδεία του Τσάρλι Κερκ και οι σχετικές πληροφορίες για τη δημόσια ασφάλεια θα κοινοποιηθούν καθώς η διαδικασία εξελίσσεται τις επόμενες ημέρες», δήλωσε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι.

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Ποιοι θα παραστούν;

Στην κηδεία θα παρευρεθούν πολλές από τις πιο εξέχουσες συντηρητικές προσωπικότητες της χώρας.

Ο Τραμπ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε στους δημοσιογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου ότι θα παραστεί. «Όποτε κι αν είναι, θα πάω», δήλωσε. «Μου ζήτησαν να πάω και θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να το κάνω».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που κοινοποίησε το Turning Point, ο πρόεδρος θα εκφωνήσει λόγο στην τελετή, όπως επίσης η χήρα του Κερκ, Ερίκα, και ο αντιπρόεδρος Βανς.

Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αριζόνα για την εκδήλωση περιλαμβάνουν τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Δεν έχετε ιδέα τι εξαπολύσατε μόλις»

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η Ερίκα Κερκ εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση το περασμένο Σάββατο, υποσχόμενη ότι η «φωνή» του συντρόφου της «θα παραμείνει».

Απευθυνόμενη στους «κακοποιούς», είπε: «Πρέπει όλοι να το ξέρουν αυτό: αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι εξαπολύσατε μόλις σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο».

Η χήρα του Κερκ πρόσθεσε επίσης ότι ο θάνατός του άναψε μέσα της μια «φλόγα» και ότι οι κραυγές της θα «αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή».

Με πληροφορίες από euronews.com

