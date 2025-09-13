Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη δημόσια ομιλία της χήρας του - «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει»

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά από τον θάνατο του συζύγου της, που δολοφονήθηκε την περασμένη Τετάρτη (10/9) στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, υποσχέθηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του.

Η Έρικα Κερκ μίλησε από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA, σε βίντεο με τίτλο «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό», το οποίο δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα της οργάνωσης που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ. Η Turning Point USA είναι μια πολιτική οργάνωση που απευθύνεται σε συντηρητικούς νέους στα πανεπιστημιακά campus των ΗΠΑ.

«Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στους δράστες του εγκλήματος, είπε: «Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της αγάπης του Θεού. Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή».

Μιλώντας για τον σύζυγό της, είπε: «Μου άρεσε πολύ το ότι ένα από τα μότο του ήταν “ποτέ μην παραδίνεσαι”». Και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν θα παραδοθούμε».

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή ως ύποπτος για τη δολοφονία και αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες την Τρίτη.

Η Έρικα ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, των οποίων οι προσπάθειες οδήγησαν στη σύλληψη, και τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, αναφέροντας ότι εργάστηκαν ηρωικά για να σώσουν τον Τσάρλι.

Αναφερόμενη στη προσωπική της απώλεια, είπε: «Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ο τέλειος πατέρας, ο τέλειος σύζυγος. Ποτέ δεν θα βρω τα λόγια για να περιγράψω την απώλεια που νιώθω στην καρδιά μου. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει όλο αυτό. Ξέρω ότι ο Θεός ξέρει, αλλά εγώ δεν ξέρω».

Η κόρη τους, 3 ετών, ρώτησε το βράδυ της Πέμπτης: «Πού είναι ο μπαμπάς;». Η Έρικα απάντησε με τρυφερότητα: «Πώς το λες σε ένα 3χρονο παιδί; Είναι 3 ετών. Της είπα: “Μωρό μου, ο μπαμπάς σ’ αγαπάει πολύ. Μην ανησυχείς, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού, για να μπορεί να σου αγοράζει τα μούρα που σου αρέσουν”».

Έρικα Κερκ: Ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγο του τελευταίου, τους ευχαρίστησε «για την αγάπη και την υποστήριξή τους», χαρακτηρίζοντας τον Τζέι Ντι Βανς «αγαπητό φίλο» του Τσάρλι. «Τιμήσατε τον σύζυγό μου τόσο πολύ, φέρνοντάς τον πίσω στο σπίτι. Είστε και οι δύο καταπληκτικοί», πρόσθεσε. «Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε και ήξερε ότι και εσείς τον αγαπούσατε. Η φιλία σας ήταν εκπληκτική».

Η σύζυγος του Κερκ ανέφερε ότι η Turning Point USA, η ραδιοφωνική εκπομπή και το podcast του Τσάρλι θα συνεχίσουν να λειτουργούν, ενώ η φθινοπωρινή περιοδεία στα πανεπιστήμια θα πραγματοποιηθεί κανονικά. «Θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες περιοδείες τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.

«Η αποστολή του συζύγου μου δεν θα τελειώσει, ούτε για μια στιγμή», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η καρδιά της είναι κοντά στους συναδέλφους του συζύγου της «που έχασαν έναν φίλο και έναν μέντορα». «Το κίνημα που δημιούργησε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Αρνούμαι να το αφήσω να συμβεί», υπογράμμισε.

Η Έρικα περιέγραψε τον Τσάρλι ως έναν άνθρωπο που ήθελε να μείνει στην ιστορία για το θάρρος και την πίστη του και υποσχέθηκε ότι το κίνημά του θα συνεχίσει.

Μιλώντας για την πίστη του, είπε: «Ο Τσάρλι θα σταθεί στο πλευρό του σωτήρα του φορώντας “το ένδοξο στέμμα του μάρτυρα”. Ο Τσάρλι έλεγε πάντα ότι όταν θα έφευγε από τη ζωή, ήθελε να τον θυμούνται για το θάρρος και την πίστη του».

Αναφέρθηκε στην αγάπη του για τη ζωή, την Αμερική και τη φύση, που τον έφερνε «πιο κοντά στον Θεό». Τόνισε την αγάπη του για τα παιδιά τους και για εκείνη προσωπικά: «Πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του και με αγαπούσε με όλη του την καρδιά, και το ήξερα αυτό κάθε μέρα».

«Και σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολίες και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει και θα ηχεί πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ, και η σοφία του θα επιβιώσει», κατέληξε, προτρέποντας τους νέους να ενταχθούν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα. «Αν δεν υπάρχει παράρτημα, αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα, τότε δημιουργήστε ένα».

🔥ERIKA KIRK: “If you thought my husbands mission was powerful before, you have no idea” pic.twitter.com/qgQOmgjDq5 — David Nino Rodriguez (@ninoboxer) September 13, 2025

Έρικα Κερκ: «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ, μας προσέχει».

Η ομιλία της ήταν επίσης πρόσκληση στους νέους να αγκαλιάσουν τη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε «εκκλησία που πιστεύει στη Βίβλο».

Η Έρικα αναφέρθηκε εκτενώς στις χριστιανικές αξίες του συζύγου της και υπογράμμισε πως αν είχε θέσει υποψηφιότητα, θα επιδίωκε «να αναζωογονήσει την αμερικανική οικογένεια», αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του χρόνου του στο να ενθαρρύνει τους νέους να βρουν σύζυγο και να δημιουργήσουν οικογένεια. «Ο αγώνας στον οποίο είχε αφιερωθεί δεν ήταν πολιτικός, αλλά “πάνω απ’ όλα πνευματικός”», εξήγησε.

«Ο πνευματικός αγώνας είναι αισθητός», είπε, και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ, μας προσέχει».

Τέλος, αναφέρθηκε σε ένα από τα αγαπημένα του εδάφια της Βίβλου: «Άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της».