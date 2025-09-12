Tyler Robinson: Memes, αντάρτικα τραγούδια και μίσος - Το παζλ πίσω από τις σφαίρες στον Τσάρλι Κερκ

«Τον πιάσαμε». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανακοινώνοντας επισήμως τη σύλληψη του 22χρονου Tyler Robinson για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Ο Κοξ επιβεβαίωσε ότι μέλη της οικογένειας του υπόπτου συνέβαλαν στην παράδοσή του, μεταφέροντας σε οικογενειακό φίλο την ομολογία του Robinson· εκείνος με τη σειρά του ενημέρωσε το Γραφείο του σερίφη.

Σύμφωνα με τον Κοξ, στο όπλο που βρέθηκε υπήρχαν κάλυκες με χαραγμένα μηνύματα. Σε χρησιμοποιημένο κάλυκα αναγραφόταν: «Notices. Bulges. OWO. What’s this?». Σε αχρησιμοποίητους κάλυκες βρέθηκαν επιγραφές όπως: «Hey fascist! Catch!» («Έι, φασίστα! Πιάσε!»), «O bella ciao, bella ciao…» και «If you read this, you’re gay. LMAO» («Αν το διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι. Χαχαχα.» (το «LMAO» είναι αργκό για «Laughing My Ass Off», δηλ. «ξεκαρδίζομαι»).

Η φράση «Notices. Bulges. OWO. What’s this?» προέρχεται από διαδικτυακή κουλτούρα τωβ memes, με ρίζες σε φόρουμ και chat rooms. Το «notices bulge» είναι μια σεξουαλική ατάκα που χρησιμοποιείται ειρωνικά σε fanfiction ή σατιρικές διαδικτυακές συζητήσεις. Το «OWO» είναι ένα emoticon που δηλώνει ψεύτικη έκπληξη ή υπερβολικό ενθουσιασμό, χαρακτηριστικό στοιχείο της online υποκουλτούρας. Η συγκεκριμένη φράση δεν φέρει πολιτικό περιεχόμενο. Αντίθετα, λειτουργεί περισσότερο ως μορφή διαδικτυακού trolling ή χιούμορ χωρίς ιδιαίτερο νόημα.

Facebook Twitter Ο Τόνι Ρόμπινσον με τον πατέρα του / Φωτ: Χ

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι οι ερευνητές εντόπισαν μηνύματα που αντάλλαξε ο Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μέσω της πλατφόρμας Discord. Σε αυτά φέρεται να μιλά για όπλο που είχε κρυμμένο σε θάμνο, να παρακολουθεί την περιοχή όπου το είχε αφήσει, να το έχει τυλίξει σε πετσέτα, αλλά και να αναφέρεται σε «σφαίρες με χαραγμένα μηνύματα». Υπήρξε επίσης αναφορά ότι σκόπευε να αλλάξει ρούχα.

Ο Κοξ επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπινσον πράγματι άλλαξε ρούχα ενώ βρισκόταν στην πανεπιστημιούπολη την ημέρα της δολοφονίας. Αρχικά εμφανίστηκε με ένα σετ ρούχων, το οποίο φέρεται να άλλαξε όταν ανέβηκε σε ταράτσα κτιρίου, πριν ξαναφορέσει τα ίδια ρούχα λίγο αργότερα. Έτσι, όταν συνελήφθη, φορούσε τελικά τα ρούχα που είχε και πριν από τον πυροβολισμό.

Facebook Twitter Φωτ: Utah Governor's Office

Πολιτικοποίηση και αντιπάθεια για τον Κερκ

Κατά τον Κοξ, μέλος της οικογένειας του Robinson ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος. Σε οικογενειακό δείπνο, λίγο πριν από την εκδήλωση, φέρεται να είχε σχολιάσει αρνητικά την επίσκεψη του Κερκ στο πανεπιστήμιο, χαρακτηρίζοντάς τον «γεμάτο μίσος» και ότι «διαδίδει μίσος».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παρουσίασε το χρονολόγιο:

10 Σεπτεμβρίου: 12:23 μ.μ. ο Κερκ δέχεται τη σφαίρα, 12:39 μ.μ. η αστυνομία ασφαλίζει τον χώρο.

11 Σεπτεμβρίου: 10 π.μ. δίνονται στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, ακολουθεί επικήρυξη 100.000 δολαρίων.

Στις 5:30 μ.μ. φτάνει ο ίδιος με τον αναπληρωτή του στον τόπο, στις 8 μ.μ. γίνεται συνέντευξη Τύπου, στις 10 μ.μ. ο Ρόμπινσον συλλαμβάνεται.

Ο Πατέλ σημείωσε ότι διεξήχθησαν περίπου 7.000 συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας και ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον κυβερνήτη Κοξ για τη στήριξή τους. «Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις τους καλούς αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Robinson φαίνεται να έδρασε μόνος του.

Ο κυθερνήτης της Γιούτα υπογράμμισε επίσης ότι, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Robinson φαίνεται να έδρασε μόνος του. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη εμπλοκής άλλου προσώπου, αν και η έρευνα συνεχίζεται.

Κλείνοντας, ο Κοξ χαρακτήρισε τα social media «καρκίνο της κοινωνίας» και κάλεσε τους πολίτες να «κλείσουν τον υπολογιστή, να βγουν έξω, να αγκαλιάσουν την οικογένεια τους, να κάνουν κάτι καλό στην κοινότητα». Τόνισε ότι ακόμα και μέσα στην πόλωση, βλέπει ανθρώπους από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα να συζητούν και να αναζητούν κοινό έδαφος.

Ο Κοξ ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τις διωκτικές αρχές, το κοινό που έδωσε πληροφορίες, αλλά και την οικογένεια του Robinson «που έπραξε το σωστό». Στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια του Κερκ, λέγοντας: «Θέλω να τους έχουμε στο μυαλό μας καθώς αποδίδεται δικαιοσύνη. Θα συνεργαστούμε στενά μαζί τους σε όλη αυτή τη διαδικασία».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Tyler Robinson είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ