ΗΠΑ: Πώς ο Τσάρλι Κερκ ώθησε μια νέα γενιά προς τη δεξιά

Τον Μάρτιο, όταν το podcast του αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές συντηρητικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τσάρλι Κερκ είχε δηλώσει: «Δεν μιλάμε απλώς. Ενεργοποιούμε μια επανάσταση». Λίγους μήνες αργότερα, στα 31 του, έπεφτε νεκρός από σφαίρα κατά την πρώτη στάση της περιοδείας του σε πανεπιστήμια.

Μετά τον θάνατό του, τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν με αναρτήσεις από υποστηρικτές του, που μοιράζονταν παλαιότερα βίντεο και στιγμές από την οικογενειακή του ζωή.

Ο Κερκ υπήρξε κεντρική φυσιογνωμία για το κίνημα Τραμπ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κινητοποίηση νεαρών συντηρητικών που κινούνταν έξω από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η πορεία του – από έφηβος ακτιβιστής στις αρχές της δεκαετίας του 2010 μέχρι τη δολοφονία του – ταυτίστηκε με την άνοδο του MAGA και τη ριζική αλλαγή του αμερικανικού πολιτικού τοπίου υπό την επιρροή των νέων μέσων.

Το 2012 ίδρυσε το Turning Point USA, μια οργάνωση με στόχο τη στρατολόγηση και ιδεολογική καθοδήγηση φοιτητών και μαθητών προς την αμερικανική δεξιά. Ακόμη και οι επικριτές του αναγνώριζαν την ικανότητά του να χειρίζεται τα social media και να δημιουργεί γεγονότα που έβρισκαν απήχηση σε εκατομμύρια νέους, είτε στο YouTube και το TikTok είτε σε εκδηλώσεις σε πανεπιστήμια.

Η ρητορική του ήταν ακραία: επιτέθηκε επανειλημμένα σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, γυναίκες, μετανάστες και μουσουλμάνους, προώθησε θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις. Την ίδια στιγμή, έθιγε ζητήματα που απασχολούσαν έντονα τη νεολαία στις ΗΠΑ, από το δικαίωμα στην άμβλωση και τα τρανς δικαιώματα μέχρι τη φυλετική ανισότητα και την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς ο Τσάρλι Κερκ κέρδισε τον θαυμασμό του Τραμπ

Η στρατηγική του απέδωσε. Στις εκλογές του 2024, χρήστες του TikTok κάτω των 30 που ψήφισαν Τραμπ δήλωναν ότι εμπιστεύονται περισσότερο τον Κερκ από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο, παρότι ο ίδιος δεν είχε καμία δημόσια θέση. Εκείνη τη χρονιά, οι άντρες ηλικίας 18-29 μετακινήθηκαν αισθητά προς τα δεξιά, ενώ ο Τραμπ κατάφερε να ενισχύσει την επιρροή του και ανάμεσα σε γυναίκες της Generation Z. Ο ίδιος ο πρόεδρος τον είχε επαινέσει για την απήχηση που είχε στους νέους.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στα προάστια του Σικάγο, ο Κερκ ανήκε στη γενιά των millennials και είχε επηρεαστεί έντονα από τον Rush Limbaugh και το κίνημα Tea Party. Ο Limbaugh ήταν ο πιο διάσημος ραδιοφωνικός παρουσιαστής της αμερικανικής δεξιάς, γνωστός για το προκλητικό ύφος του, τις ακραίες επιθέσεις σε μειονότητες και γυναίκες και για τον ρόλο του στη διάδοση θεωριών συνωμοσίας. Το Tea Party, που αναδύθηκε μετά την εκλογή Ομπάμα το 2009, αποτέλεσε μια σκληρά συντηρητική, φορολογικά και κοινωνικά αντιδραστική πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών, η οποία επηρέασε βαθιά την πολιτική του κόμματος την επόμενη δεκαετία. Οι υποστηρικτές του Κερκ έβλεπαν σε αυτόν έναν outsider που αμφισβητούσε το αμερικανικό κατεστημένο.

Ο Κερκ κινούνταν με την ίδια ευχέρεια σε συναντήσεις με μεγάλους χορηγούς και σε πανεπιστημιουπόλεις γεμάτες φοιτητές. Βασικό εργαλείο του ήταν τα βίντεο με τίτλο «prove me wrong», όπου δεχόταν ερωτήσεις από νέους και προκαλούσε αντιπαραθέσεις γύρω από ζητήματα όπως η άμβλωση ή τα δικαιώματα των τρανς. Εμφανίστηκε και σε σειρές του YouTube που τον έφερναν αντιμέτωπο με φιλελεύθερους ακτιβιστές, προβάλλοντας τις πιο ακραίες θέσεις του. Το Turning Point USA, η οργάνωση που ίδρυσε, κατέγραψε έσοδα περίπου 92,4 εκατ. δολαρίων το 2023, ενώ ενίσχυε την παρουσία της στα πανεπιστήμια τροφοδοτώντας πολιτιστικές συγκρούσεις.

Η δημόσια εικόνα του Κερκ συχνά «μαλάκωνε» μέσα από τη σχέση του με τη σύζυγό του, την Erika, πρώην Miss Arizona USA και επιχειρηματία. Μετά τη δολοφονία του, συντηρητικοί χρήστες επανέφεραν βίντεο που τον παρουσίαζαν ως υποστηρικτή νεαρών γυναικών, παρά τις ακραίες του θέσεις για ζητήματα όπως η άμβλωση.

Η επιρροή του αναγνωριζόταν ακόμη και από όσους διαφωνούσαν κάθετα μαζί του. Ο Hasan Piker, δημοφιλής streamer με προοδευτικές απόψεις, είχε προγραμματιστεί να τον αντιμετωπίσει σε debate, ενώ τόσο εκείνος όσο και ο ακτιβιστής David Hogg μίλησαν ανοιχτά κατά της βίας μετά τη δολοφονία. Την επίθεση καταδίκασαν και πολλοί Δημοκρατικοί πολιτικοί.

«Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο Κερκ ήταν από τους πρώτους και πιο επιδραστικούς που διαμόρφωσαν τι σημαίνει να είσαι νέος και δεξιός στις ΗΠΑ», σχολίασε ο Kurt Braddock, καθηγητής επικοινωνίας που ερευνά τον εξτρεμισμό.

Μετά τον θάνατό του, αρκετοί δεξιοί σχολιαστές χαρακτήρισαν το γεγονός σημείο καμπής και έσπευσαν να κατηγορήσουν την αριστερά.

Με πληροφορίες από Guardian