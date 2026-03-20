Τσακ Νόρις: «Εσπευσμένα στο νοσοκομείο» στη Χαβάη ο ηθοποιός

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο φέρεται να μεταφέρθηκε ο ηθοποιός Τσακ Νόρις.

Την παραπάνω πληροφορία μετέδωσε το ΤΜΖ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή του σε νοσοκομείο, αναφέροντας όμως, ότι το περιστατικό συνέβη στο νησί Καουάι.

«Ο Τσακ Νόρις νοσηλεύτηκε στη Χαβάη. Πηγές με γνώση του ζητήματος μας λένε ότι κάποιο επείγον ιατρικό περιστατικό συνέβη τις τελευταίες 24 ώρες στο νησί Καουάι που οδήγησε τον Τσακ στο νοσοκομείο. Δεν γνωρίζουμε τη φύση του επείγοντος περιστατικού. Ωστόσο, μας λένε ότι ο Τσακ είναι σε καλή κατάσταση» γράφει χαρακτηριστικά το χθεσινό δημοσίευμα του ΤΜΖ.

Και συνεχίζει: «Μας είπαν ότι την Τετάρτη προπονούνταν στο νησί. Ένας φίλος του Τσακ μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί του και μας είπαν ότι ο Τσακ ήταν σε καλή διάθεση και έλεγε αστεία».

Τσακ Νόρις: Είχε γενέθλια πριν λίγες ημέρες

Υπενθυμίζεται πως ο Τσακ Νόρις είχε γενέθλια νωρίτερα αυτόν τον μήνα και τίμησε την περίσταση δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον έδειχνε να κάνει σπάρινγκ με έναν προπονητή.

«Δεν γερνάω. Ανεβαίνω επίπεδο. Είμαι 86 σήμερα! Τίποτα δεν συγκρίνεται με μια παιχνιδιάρικη δράση σε μια ηλιόλουστη μέρα που σε κάνει να νιώθεις νέος. Είμαι ευγνώμων για έναν ακόμη χρόνο, την καλή μου υγεία και την ευκαιρία να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ. Σας ευχαριστώ όλους που είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο. Η υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια σήμαινε περισσότερα για μένα από όσο θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί. Τσακ Νόρις» έγραψε στην ανάρτησή του.

Με πληροφορίες από TMZ και Daily Beast