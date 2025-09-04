ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τρόμος στον αέρα: Ρώσοι αιτούντες άσυλο περιγράφουν την απάνθρωπη πτήση από ΗΠΑ προς Μόσχα

Οι ΗΠΑ απέλασαν δεκάδες Ρώσους αιτούντες άσυλο στη Μόσχα, με αναφορές για βασανιστήρια και ακραίες συνθήκες - Οι αντιδράσεις ακτιβιστών και αντιπολίτευσης προκαλούν διεθνή ανησυχία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τρόμος στον αέρα: Ρώσοι αιτούντες άσυλο περιγράφουν την απάνθρωπη πτήση από ΗΠΑ προς Μόσχα Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης έχουν απελάσει δεκάδες Ρώσους αιτούντες άσυλο στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων και έναν στρατιώτη που αναζητούνταν για λιποταξία και έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση, όπως αποκαλύπτει η Guardian.

Τουλάχιστον δύο πτήσεις απέλασης που εκτελέστηκαν από το ICE (Immigration and Customs Enforcement) αναχώρησαν από τον κύριο σταθμό κράτησης της υπηρεσίας στην Αλεξάνδρεια της Λουιζιάνας και προσγειώθηκαν στο Κάιρο της Αιγύπτου. Εκεί, οι αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν σε πτήσεις προς τη Μόσχα, σε συνεργασία με αιγυπτιακές και ρωσικές αρχές, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πρώτη πτήση, στα μέσα Ιουνίου, μετέφερε περίπου 30 Ρώσους πολίτες, ενώ η πιο πρόσφατη, στις 27 Αυγούστου, μετέφερε περίπου 50 άτομα. Οι επιβάτες αναφέρουν ότι τους έδεσαν χειροπόδαρα και τους οδήγησαν αναγκαστικά στο αεροπλάνο προς το Κάιρο. Εκεί, οι αιγυπτιακές αρχές τους ανάγκασαν να επιβιβαστούν σε πτήση προς τη Μόσχα.

Στη Μόσχα, οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε «φιλτράρισμα» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας. Όσοι δεν είχαν ποινικό μητρώο απελευθερώθηκαν.

Μεταξύ αυτών που απελάθηκαν στις 27 Αυγούστου ήταν ο Αντρέι Βοβτσένκο, 25 ετών, πρώην Ρώσος στρατιώτης που είχε λιποτακτήσει τον Οκτώβριο του 2022 και συνελήφθη αμέσως κατά την άφιξή του. Οι κατηγορίες λιποταξίας επισύρουν ποινή έως και 10 χρόνια φυλάκισης.

Οι συνθήκες κράτησης και απελάσεων περιγράφονται ως εξαιρετικά σκληρές και απάνθρωπες. Οι αιτούντες άσυλο αναφέρουν βασανιστήρια, στέρηση ιατρικής περίθαλψης και άγνοια για τη νομική τους κατάσταση. Ορισμένοι κατήγγειλαν ότι αντιμετωπίστηκαν σαν εγκληματίες, αντί για ανθρώπους που αναζητούν προστασία από τη ρωσική καταστολή.

Η πρακτική των απελάσεων εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, με πολλούς Ρώσους να βρίσκονται σε μακρόχρονη κράτηση και να ζουν με φόβο. Ο αριθμός των Ρώσων που έχουν αιτηθεί άσυλο αυξήθηκε σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ περίπου το 85% των αιτούντων έλαβε άσυλο το 2024.

Ο ρόλος των αιγυπτιακών και ρωσικών αρχών εγείρει ερωτήματα για το αν οι αμερικανικές αρχές γνώριζαν ότι οι Ρώσοι πολίτες θα επιστρέφονταν τελικά στη Μόσχα. Η κοινή δήλωση κορυφαίων Ρώσων αντιπολιτευόμενων ζητάει από τον Καναδά να παρέχει άσυλο σε Ρώσους που κινδυνεύουν από καταστολή στη χώρα τους.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Διεθνή / ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις
LIFO NEWSROOM
ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Διεθνή / ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Η ICE γίνεται η μεγαλύτερη υπηρεσία απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ - Μυστικές πτήσεις, ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που πλουτίζουν και καταγγελίες για χαοτικές και επικίνδυνες συνθήκες στις «πτήσεις-φυλακές»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στο σχολείο

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στο σχολείο

Όταν απαιτείται επώνυμο υπάρχει μια βασιλική παράδοση τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον τίτλο των γονιών τους, ωστόσο τα επώνυμα είναι κάπως περίπλοκα μέσα στη βρετανική βασιλική οικογένεια
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: «Πρέπει να ξέρεις καλά τη σύντροφό σου» - Οι πρώτες δηλώσεις του Τράβις Κέλσι μετά τον αρραβώνα

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: «Πρέπει να ξέρεις καλά τη σύντροφό σου» - Οι πρώτες δηλώσεις του Τράβις Κέλσι μετά τον αρραβώνα

«Ήταν η πρώτη φορά που σύστησα την Τέιλορ ως αρραβωνιαστικιά μου σε μερικούς συμπαίκτες» ανέφερε για την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά το γεγονός
LIFO NEWSROOM
Απαγορεύθηκε συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στη Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της υποστήριξης του προς το Ισραήλ

Διεθνή / Απαγορεύθηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στη Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της υποστήριξης του προς το Ισραήλ

Ο 86χρονος καλλιτέχνης, αλγερινοεβραϊκής καταγωγής, έχει υπερασπιστεί κατ’ επανάληψη την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς
LIFO NEWSROOM
Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ

Διεθνή / Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ

Στην απόφαση τονίζεται ότι η κυβέρνηση «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας»
LIFO NEWSROOM
«Απερίσκεπτοι πολιτικοί τροφοδοτούν τη σφαγή παιδιών σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί ο πρόεδρος της UEFA

Διεθνή / «Απερίσκεπτοι πολιτικοί τροφοδοτούν τη σφαγή παιδιών σε όλο τον κόσμο», προειδοποιεί ο πρόεδρος της UEFA

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου υπερασπίστηκε με σθένος το πανό «Stop Killing Children», παρά τις αντιδράσεις από φιλοϊσραηλινές και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες.
LIFO NEWSROOM
 
 