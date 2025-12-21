Αγρότες: Κλειστές αύριο οι σήραγγες στα Τέμπη - Πώς θα κινηθούν τα μπλόκα τα Χριστούγεννα

Αύριο, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών: σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, το κλείσιμο θα ξεκινήσει στις 11:30 και θα διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, με τον αποκλεισμό να αφορά κυρίως/μόνο τα φορτηγά, ενώ Ι.Χ. και λεωφορεία θα διέρχονται.

Για την εβδομάδα των Χριστουγέννων, οι ίδιοι οι αγρότες (μέσα από αποφάσεις και ανακοινώσεις των μπλόκων) δηλώνουν ότι θα παραμείνουν «στα μπλόκα», αλλά ταυτόχρονα θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ανακοινωθεί πως από την Τρίτη (23/12) έως και την Παρασκευή (24/12) οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για Ι.Χ. και λεωφορεία, με τα τρακτέρ να διευθετούνται εκτός οδοστρώματος όπου χρειάζεται, ενώ οι επόμενες κινήσεις θα επανεκτιμηθούν μετά τα Χριστούγεννα, ενόψει και της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, σε αρκετά σημεία οι αγρότες έχουν επιλέξει συμβολικές δράσεις: άνοιγμα μπαρών σε διόδια, μοίρασμα προϊόντων και ενημερωτικών φυλλαδίων, με στόχο να κρατήσουν ορατά τα αιτήματά τους χωρίς να «κλειδώσουν» την εορταστική έξοδο.

Τα μπλόκα και οι συγκεντρώσεις τρακτέρ παραμένουν σε κομβικά σημεία σε Θεσσαλία (Νίκαια), Κεντρική Μακεδονία (π.χ. Μάλγαρα/Χαλκηδόνα/Δερβένι) και αλλού, με το πλαίσιο να διαφοροποιείται ανά περιοχή (εθνικές οδοί, κόμβοι, τελωνεία).

Δείτε τον χάρτη με τα ενεργά μπλόκα.

Σήμερα, στην Καρδίτσα, οι αγρότες αφού κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων στους Σοφάδες.

Στα Ιωάννινα, για δεύτερη μέρα οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων. Με συναδέλφους τους από τη Θεσπρωτία πήγαν στα διόδια, άνοιξαν τις μπάρες αφήνοντας τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο να ταξιδέψουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Όπως είπαν και αύριο Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς αφήνοντας ελεύθερη τη διεύλευση στα ΙΧ αλλά όχι στα φορτηγά με εμπορεύματα από ξένες χώρες.

Οι αγρότες στα διόδια του Ωραιοκάστρου δεν σήκωσαν τις μπάρες, ωστόσο παρέμειναν εκεί και μοίρασαν όσπρια και κηπευτικά στους διερχόμενους οδηγούς.

Στον Προμαχώνα οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 21/12), χωρίς να κάνουν γνωστό πότε θα επιτραπεί η διεύλευση των φορτηγών.

Να σημειωθεί ότι οι αγρότες αποφάσισαν παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς να είναι ο Προμαχώνας ανοιχτός.

Στα Μάλγαρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Ωστόσο η αστυνομία διαμηνύει στους αγρότες ότι κάτι τέτοιο δεν διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της κίνησης, καθώς θα υπάρχουν πεζοί στο οδόστρωμα. Επίσης θα υπάρχουν και παραπήγματα στα οποία θα συγκεντρωθούν για να κάνουν Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.