Ουκρανία: Υπέρ μιας νέας συνάντησης με Ευρωπαίους συμμάχους ο Ζελένσκι

Υπέρ μιας νέας συνάντησης με Ευρωπαίους συμμάχους τάχθηκε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά τις συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών αντιπροσώπων στο Μαϊάμι και εν εξελίξει των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι έγραψε σε ανάρτησή του: «Υπάρχει μια κοινή αίσθηση πως μετά τη δουλειά που έκανε η διπλωματική ομάδα μας στις ΗΠΑ, θα πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους σε έναν ευρύτερο κύκλο».

Με αναφορές στη συνάντηση στη Φλόριντα, η πρόοδος καταγράφεται ταχέως, όπως έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος που περιέγραψε τις διαπραγματεύσεις «εποικοδομητικές». Δεν προχώρησε, ωστόσο, σε λεπτομέρειες.

Ουκρανία: Οι συζητήσεις στη Φλόριντα

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία στο Βερολίνο, οι διαπραγματεύσεις για μια επίτευξη ειρήνης μεταφέρθηκαν στη Φλόριντα, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αμερικανοί διαπραγματευτές ήθελαν να μεταφέρουν τα αποτελέσματα από το Βερολίνο στους Ρώσους εκπροσώπους. Σε μια αρχική δήλωση, ο διαπραγματευτής της Μόσχας, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναφέρθηκε επίσης σε εποικοδομητικές συζητήσεις. Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι αναμένονταν επίσης στη Φλόριντα.

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Πολλά εξαρτώνται από το εάν η Ρωσία νιώθει την ανάγκη να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο, έγραψε ο Ζελένσκι. Όμως, σε αυτό, η Μόσχα το μόνο που κάνει είναι να στέλνει αρνητικά μηνύματα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου, εγκλήματα πολέμου στις παραμεθόριες περιοχές και πλήγματα εναντίον των ουκρανικών υποδομών.

Η Ρωσία πολεμά εναντίον της Ουκρανίας για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν σχεδόν 1.300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σχεδόν 1.200 βόμβες ολίσθησης και εννέα πυραύλους και πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας μονάχα την περασμένη εβδομάδα.