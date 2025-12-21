Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών

Η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε σε ανάρτησή της, τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών, την Παρασκευή.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθαρίζει πως «όλα είναι καθαρά και διάφανα», ενημερώνοντας παράλληλα, ότι εξαρχής τάχθηκε υπέρ της δημοσιοποίησης των οικονομικών του συλλόγου.

Το μήνυμά της καταλήγει με ερωτήματα που απευθύνει στην ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκε προτεραιότητα στον συγκεκριμένο έλεγχο.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».