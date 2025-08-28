ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Λίγες ημέρες πριν τις περσινές προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υπόστεγο αεροσκαφών στο Νέο Μεξικό καταφέρθηκε κατά των παράνομων μεταναστών, αποκαλώντας τους «δολοφόνους», «χρήστες ναρκωτικών» και «μέλη συμμοριών».

Δέκα μήνες αργότερα, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ετοιμάζεται να γίνει η μεγαλύτερη υπηρεσία επιβολής νόμου στις ΗΠΑ, με δισεκατομμύρια δολάρια για το μεγαλεπήβολο σχέδιο μαζικών απελάσεων. Για να το πετύχει, χρειάζεται μεταγωγικά αεροπλάνα.

Η εταιρεία CSI Aviation, που φιλοξένησε την προεκλογική εκδήλωση του Τραμπ, βρίσκεται πλέον στο κέντρο ενός ιδιωτικού, πολυδισεκατομμυριούχου συστήματος που μεταφέρει χιλιάδες μετανάστες σε καθημερινές πτήσεις ανάμεσα σε κέντρα κράτησης και χώρες προορισμού. Το «ICE Air», όπως έχει γίνει γνωστό, αποδεικνύεται χρυσοφόρο για αεροπορικές εταιρείες όπως η GlobalX και η Avelo, που βγάζουν εκατομμύρια από τις απελάσεις.

Η νέα χρηματοδότηση του Τραμπ για απελάσεις υπολογίζεται σε επιπλέον 3,6 δισ. δολάρια ετησίως, αυξάνοντας κατά έξι φορές τον προϋπολογισμό μεταφορών της ICE. Ωστόσο, εργαζόμενοι, ομοσπονδιακοί αερομαρσάλες και ακόμη και πρώην προσωπικό των πτήσεων μιλούν για ένα χαοτικό και επικίνδυνο σύστημα, όπου κρατούμενοι παραμένουν αλυσοδεμένοι για πάνω από 20 ώρες, οι λίστες επιβατών χάνονται και τα αεροπλάνα πετούν σχεδόν άδεια.

Παράλληλα, καταγγελίες δείχνουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες πλουτίζουν μέσα από λόμπι, πολιτικές διασυνδέσεις και συμβάσεις-μαμούθ, την ώρα που τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται σε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Financial Times