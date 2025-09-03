ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) των ΗΠΑ θα έχει πρόσβαση σε ένα από τα πιο εξελιγμένα εργαλεία χακαρίσματος στον κόσμο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε συνεργασία με την Paragon Solutions, μια εταιρεία που ιδρύθηκε στο Ισραήλ και κατασκευάζει λογισμικό κατασκοπείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου – ακόμη και εφαρμογών με κρυπτογράφηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπέγραψε για πρώτη φορά σύμβαση με την Paragon, η οποία πλέον ανήκει σε αμερικανική εταιρεία, στα τέλη του 2024, επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Όμως η σύμβαση ύψους 2 εκατ. δολαρίων τέθηκε σε αναμονή εν αναμονή ελέγχου συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ακολουθείται προεδρικό διάταγμα που περιορίζει τη χρήση λογισμικού κατασκοπείας από την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το περιοδικό Wired.

Αυτή η παύση έχει πλέον αρθεί, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα προμηθειών.

Αυτό σημαίνει ότι ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ – και το οποίο παράχθηκε εκτός ΗΠΑ – βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις.

Η ιστορία αποκαλύφθηκε από τον δημοσιογράφο Jack Poulson στο ενημερωτικό του δελτίο All-Source Intelligence στη διαδικτυακή πλατφόρμα Substack.

Πώς λειτουργεί το λογισμικό

Όταν χρησιμοποιείται με επιτυχία εναντίον του στόχου, το λογισμικό χακαρίσματος – που ονομάζεται Graphite – μπορεί να παραβιάσει οποιοδήποτε τηλέφωνο. Παίρνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο της συσκευής, ο χρήστης – σε αυτή την περίπτωση η ICE – μπορεί όχι μόνο να παρακολουθεί την τοποθεσία ενός ατόμου, να διαβάζει τα μηνύματά του, να βλέπει τις φωτογραφίες του, αλλά και να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, όπως το WhatsApp ή το Signal.

Το λογισμικό κατασκοπείας όπως το Graphite μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή παρακολούθησης, μέσω του μικροφώνου του τηλεφώνου.

Ένα προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε η κυβέρνηση Μπάιντεν επιχείρησε να θέσει όρια στη χρήση λογισμικού κατασκοπείας από την αμερικανική κυβέρνηση. Όριζε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα κάνουν επιχειρησιακή χρήση εμπορικού λογισμικού κατασκοπείας που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους αντικατασκοπείας ή ασφάλειας για την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή σημαντικούς κινδύνους κακής χρήσης από ξένη κυβέρνηση ή ξένο πρόσωπο».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε επίσης το ασυνήθιστο βήμα να εντάξει μία από τις ανταγωνίστριες εταιρείες της Paragon, την NSO Group, στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, κατηγορώντας την ότι παρείχε σκόπιμα σε ξένες κυβερνήσεις τα μέσα για να «στοχοποιήσουν κακόβουλα» τα τηλέφωνα αντιφρονούντων, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων.

Η Paragon έχει προσπαθήσει να διαφοροποιηθεί από την NSO Group. Έχει δηλώσει ότι, σε αντίθεση με την NSO – η οποία στο παρελθόν πούλησε το λογισμικό της στη Σαουδική Αραβία και άλλα καθεστώτα – συνεργάζεται μόνο με δημοκρατίες. Έχει επίσης τονίσει ότι ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής και θα διακόπτει τη συνεργασία με κυβερνήσεις-πελάτες που χρησιμοποιούν το λογισμικό για να στοχοποιούν μέλη της κοινωνίας των πολιτών, όπως δημοσιογράφους. Η Paragon αρνείται να αποκαλύψει ποιοι είναι οι πελάτες της και έχει δηλώσει ότι δεν έχει εικόνα για το πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία εναντίον στόχων.

Οι κατασκευαστές λογισμικού κατασκοπείας, όπως η Paragon και η NSO, υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα τους προορίζονται για την πρόληψη εγκλημάτων και τρομοκρατικών επιθέσεων. Ωστόσο, και οι δύο εταιρείες έχουν στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για να στοχοποιήσουν αθώους ανθρώπους, μεταξύ αυτών άτομα που θεωρούνταν «εχθροί» της εκάστοτε κυβέρνησης.

Η αμερικανική κυβέρνηση στο παρελθόν απέφευγε να χρησιμοποιεί λογισμικό κατασκοπείας που παράγεται εκτός ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών ότι οποιαδήποτε εταιρεία που πουλάει τεχνολογία σε πολλαπλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο ενέχει πιθανό κίνδυνο ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Διεθνή / ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Η ICE γίνεται η μεγαλύτερη υπηρεσία απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ - Μυστικές πτήσεις, ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που πλουτίζουν και καταγγελίες για χαοτικές και επικίνδυνες συνθήκες στις «πτήσεις-φυλακές»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις στοχεύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Ρώσους υπουργούς - Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Διεθνή / Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ταξιδεύει στο Πεκίνο με την κόρη του, Κιμ Τζου-αε, και τη παρουσιάζει ως πιθανή διάδοχό του, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς ηγέτες για το μέλλον της Βόρειας Κορέας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Διεθνή / Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία
LIFO NEWSROOM
Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Διεθνή / Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων κάνουν τα πάντα για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους: από προφυλακτικά με λογότυπο και γιόγκα, μέχρι υψηλούς μισθούς και ανακατάρτιση πρώην εργαζομένων άλλων κλάδων, ενόψει της αύξησης δαπανών για την άμυνα μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

Διεθνή / Στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο: Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι έστειλε μήνυμα στη Δύση για «πόλεμο ή ειρήνη»

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Δημοσιεύτηκαν νέα αρχεία για την υπόθεση που όμως ήταν ήδη γνωστά

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Δημοσιεύτηκαν νέα αρχεία για την υπόθεση, τα οποία όμως ήταν ήδη γνωστά

Τα αρχεία φαίνεται να περιέχουν πληροφορίες που είναι ήδη δημόσια γνωστές, την ώρα που αυξάνεται η πίεση για τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων της υπόθεσης
LIFO NEWSROOM
 
 