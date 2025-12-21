Θηλυκό γκουανάκο καταγράφηκε να περιμένει το μικρό της που προσπαθεί να την προλάβει

Ακόμη ένα τρυφερό βίντεο από το Instagram προφίλ του National Geographic αποτυπώνει μια σκηνή της άγριας ζωής, με μια μητέρα γκουανάκο να επιβραδύνει το βήμα της ώστε να επιτρέψει στο νεογέννητο μικρό της να την ακολουθήσει στις ανεμοδαρμένες πλαγιές της Παταγονίας.

Ο Martin Gregus Jr. (@mywildlive) απαθανάτισε το θηλυκό γκουανάκο σε μια ανεμοδαρμένη κορυφογραμμή της Παταγονίας, να σταματά για να περιμένει το μικρό της, το λεγόμενο chulengo, που προσπαθεί να την προλάβει.

«Γεννημένα με εντυπωσιακές ικανότητες, τα μικρά γκουανάκο πρέπει να μάθουν να στέκονται και να περπατούν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από τη γέννησή τους, ώστε να επιβιώσουν στο τραχύ ανάγλυφο της περιοχής. Αυτό το νεογέννητο μπορεί να είναι ακόμη λίγο ασταθές, όμως σύντομα θα κινείται με άνεση και δεξιοτεχνία στις απότομες πλαγιές», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης.

Τα γκουανάκο είναι από τα πιο ανθεκτικά και εμβληματικά θηλαστικά της Νότιας Αμερικής, συγγενικά με τα λάμα και τις αλπάκα, και ζουν κυρίως στις ακραίες συνθήκες της Παταγονίας.

Σύμφωνα με το National Geographic, έχουν εξελιχθεί ώστε να αντέχουν τους ισχυρούς ανέμους, τις χαμηλές θερμοκρασίες και το απότομο, βραχώδες ανάγλυφο. Τα μικρά τους γεννιούνται με αξιοσημείωτη αυτονομία: μέσα σε λίγα λεπτά από τη γέννησή τους μπορούν να σταθούν και να περπατήσουν, μια κρίσιμη ικανότητα για την επιβίωση σε περιοχές όπου οι θηρευτές και οι δύσκολες συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια αδυναμίας.

Οι μητέρες παραμένουν διαρκώς σε εγρήγορση, καθοδηγώντας τα μικρά τους και διασφαλίζοντας ότι θα μπορέσουν σύντομα να ακολουθήσουν το κοπάδι στις απαιτητικές πλαγιές όπου ζουν.

