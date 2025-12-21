ΤECH & SCIENCE
Γιατί θα βιώσουμε σήμερα τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το αστρονομικό φυσικό φαινόμενο που σηματοδοτεί επισήμως την έναρξη του χειμώνα

Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι σήμερα 21 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την πιο σύντομη ημέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους για το Βόρειο Ημισφαίριο.

Ως η αστρονομική αρχή του χειμώνα, σήμερα είναι η ημέρα που ο ήλιος φτάνει στο χαμηλότερο σημείο του στον ουρανό, όπως φαίνεται από τη Γη.

Το μεσημέρι, εμφανίζεται ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Αιγόκερω (σ.σ. ένας από τους πέντε βασικούς νοητούς κύκλους γεωγραφικού πλάτους στη χαρτογράφηση της Γης), σε γεωγραφικό πλάτος 23,5 μοίρες νότια, δημιουργώντας τη λιγότερη ηλιοφάνεια του έτους για το Βόρειο Ημισφαίριο, το οποίο «γέρνει» όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον ήλιο. Αυτή η κλίση διαρκεί μόνο μια στιγμή.

Η ακριβής στιγμή του χειμερινού ηλιοστασίου του 2025 είναι σήμερα στις 10:03 π.μ. EST (15:03 GMT), σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας σεζόν.

Με τον ήλιο να κινείται χαμηλά στον ορίζοντα, οι ακτίνες του φτάνουν σε μικρή γωνία, διαχέοντας το φως σε μεγαλύτερη έκταση και μειώνοντας τη θερμότητα. Είναι αυτή η χαμηλότερη γωνία του ήλιου, και όχι η απόστασή μας από τον ήλιο, που προκαλεί τους πιο κρύους μήνες του έτους.

Από αυτό το σημείο και μετά, όμως, το φως της ημέρας θα αρχίσει σιγά-σιγά να αυξάνεται, καθώς θα ξεκινάμε την αργή πορεία μας προς την άνοιξη.

Οι εποχές της Γης υπάρχουν επειδή ο πλανήτης μας έχει κλίση 23,5 μοιρών ως προς τον άξονά του. Καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, τα διαφορετικά ημισφαίρια κλίνουν προς αυτόν ή απομακρύνονται από αυτόν, αλλάζοντας την ένταση και τη διάρκεια του ηλιακού φωτός.

Όταν το Βόρειο Ημισφαίριο κλίνει προς τον ήλιο, έχουμε καλοκαίρι. Όταν κλίνει μακριά — όπως συμβαίνει τώρα — έχουμε χειμώνα. Εν τω μεταξύ, το Νότιο Ημισφαίριο βιώνει σήμερα το θερινό ηλιοστάσιο, απολαμβάνοντας την πιο μακρά ημέρα του έτους.

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι ο χειμώνας αντιστοιχεί στην απομάκρυνση της Γης από τον Ήλιο, η αλήθεια είναι πως συμβαίνει το αντίθετο.

Η Γη φτάνει στο περιήλιο, το σημείο της που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο, στις αρχές του επόμενου μήνα, στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Εκείνη τη στιγμή, ο πλανήτης μας θα βρίσκεται περίπου 147,1 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο, ελαφρώς πιο κοντά από τη μέση απόστασή του, που είναι 149,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Πολλές κουλτούρες σηματοδοτούν το χειμερινό ηλιοστάσιο ως μια στιγμή ανανέωσης και συμβολικής επιστροφής του φωτός. Από αύριο, το φως της ημέρας αρχίζει να αυξάνεται ξανά, υπενθυμίζοντάς μας ότι έρχονται πιο φωτεινές και ζεστές μέρες.

Με πληροφορίες από space.com

