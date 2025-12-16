Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες

Νεότερα από την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ δημοσιοποίησε η αυστραλιανή αστυνομία, αναφορικά με την εξέλιξη των ερευνών.

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών, βρίσκεται ένα ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα πριν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», ενημέρωσε ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Όπως επιβεβαίωσε, εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.

Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης

Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία σχετικά με την αντισημιτική επίθεση στο Σίδνεϊ, από την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 15 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός εκ των δραστών.

Ο Αλμπανέζι απέκλεισε το ενδεχόμενο τρίτου εμπλεκόμενου στην τρομοκρατική ενέργεια στο Σίδνεϊ, ξεκαθαρίζοντας σχετικά πως δράστες ήταν πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών. Ο πρώτος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ πέντε ακόμη τραυματίες δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά κατά την ανταλλαγή πυρών με τους δράστες. Συνολικά 42 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σίδνεϊ: Το χρονικό της επίθεσης

Οι πυροβολισμοί έπεσαν λίγο πριν τις 18:45 τοπική ώρα, την ώρα που στην παραλία βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση «Χάνουκα στη θάλασσα», με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων, ενώ παράλληλα δεκάδες οικογένειες και παρέες απολάμβαναν το απόγευμά τους στην άμμο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου πανικού, με κόσμο να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, καθώς οι σφαίρες έπεφταν στην παραλία και στους γύρω χώρους με τα μπάρμπεκιου.

Δύο ένοπλοι, ντυμένοι στα μαύρα, άνοιξαν πυρ από γέφυρα που βρίσκεται πάνω από την παραλία, χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου διαμετρήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τους δράστες να πυροβολούν αδιακρίτως προς το πλήθος.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης έπαιξε ένας πολίτης, ο οποίος χαρακτηρίζεται πλέον «ήρωας». Ο άνδρας κατάφερε να πλησιάσει έναν από τους δράστες, να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει. Λίγο αργότερα, η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα τον έναν ένοπλο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, ενώ 29 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν όχημα στη λεωφόρο Campbell Parade που περιείχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το σημείο αποκλείστηκε και οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν αρκετές ώρες αργότερα.



Με πληροφορίες από Sky News, Reuters

