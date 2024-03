Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Ο 15χρονος ήρωας Ισλάμ έσωσε πάνω από 100 ανθρώπους

Ένα βίντεο που δείχνει έναν έφηβο, 15 ετών, έχει τραβήξει την προσοχή στο Διαδίκτυο, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και κυρίως το γεγονός ότι την ευθύνη γι' αυτήν ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K)

Ένας μουσουλμάνος έφηβος τράβηξε ένα βίντεο του εαυτού του κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως το χειρότερο χτύπημα στη σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας, στο οποίο φαίνεται να προειδοποιεί τους ανθρώπους για τους τρομοκράτες και να τους κατευθύνει να φύγουν με ασφάλεια από το Crocus City Hall.

Το 15χρονο αγόρι, που ονομάζεται Ισλάμ και εργάζεται ως εργάτης μερικής απασχόλησης στο θέατρο, είχε βοηθήσει περίπου 100 να φύγουν με ασφάλεια από το σημείο της επίθεσης.

#Russland: The 15-year-old cloakroom attendant, #Islam, led over 100 people to safety during the terrorist attack in #Krasnogorsk (Moscow Region) through office spaces from a dead end. pic.twitter.com/kd3xcC6qb7