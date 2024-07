Τρίτη δύναμη η ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο

Άλλαξε το πολιτικό σκηνικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου και την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων.

Μετά τη δημιουργία της πολιτικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» από τον Βίκτορ Ορμπάν, η οποία καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι έδρες των δυνάμεων διαμορφώνονται ως εξής:

Το ακροδεξιό ID δεν υφίσταται διότι πλέον δεν πληροί τις δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύσταση πολιτικής ομάδας, δηλαδή να συμμετέχουν σε αυτό 23 ευρωβουλευτές από επτά χώρες. Ωστόσο, ακόμη πρόκειται για προσωρινά αποτελέσματα και ενδέχεται να υπάρξουν εκ νέου αλλαγές.

🇪🇺 Viktor Orbán’s nationalist 'Patriots for Europe' group has been officially established in the European Parliament today.



The group boasts 84 MEPs, making it the third-largest group in the hemicycle.https://t.co/vp4SCd1Lmu