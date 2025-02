Τριντό κατά Τραμπ με αφορμή το χόκεϊ: «Δεν μπορείτε να πάρετε τη χώρα μας»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρουντό, καταφέρθηκε εναντίον των σχολίων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της χώρας από τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «δεν μπορείτε να πάρετε τη χώρα μας και δεν μπορείτε να πάρετε το παιχνίδι μας», στον απόηχο μιας μεγάλης νίκης της χώρας του επί των Αμερικανών στο χόκεϊ επί πάγου.

Την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, ο Καναδάς νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και κέρδισε το τουρνουά χόκεϊ 4 Nations, με την έντονη δράση στον πάγο να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές εντάσεις που κοχλάζουν μεταξύ των δύο χωρών.

Δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον ίδιο να πανηγυρίζει μετά τη νίκη του Καναδά, ο Τριντό έγραψε: «Δεν μπορείτε να πάρετε τη χώρα μας - και δεν μπορείτε να πάρετε το παιχνίδι μας».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Λευκός Οίκος είχε διακωμωδήσει τον αντίπαλό του, με την εκπρόσωπο τύπου Κάρολαϊν Λέβιν να λέει στους δημοσιογράφους ότι ανυπομονούσε να «νικήσουν οι ΗΠΑ τη σύντομα 51η Πολιτεία, τον Καναδά».

WH Press Secretary Karoline Leavitt: Donald Trump “looks forward to watching the game tonight — and we look forward to the United States beating our soon-to-be 51st state, Canada." Laughingstock of the world pic.twitter.com/BDvQ0aQMzA

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία με θέμα την προσάρτηση του Καναδά, αλλά από τότε που κέρδισε τις εκλογές, έχει προβάλει τακτικά την ιδέα να κάνει τον Καναδά «τη 51η Πολιτεία» των ΗΠΑ.

Οι Καναδοί ηγέτες δεν τον πήραν αρχικά στα σοβαρά, αλλά ο Τζάστιν Τρουντό δήλωσε σχετικά με το θέμα: «Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε αντίποινα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό. Οι δύο χώρες ανταπέδωσαν τότε με αντίποινα δασμών, ενώ παράλληλα μιλούσαν για συνεργασία.

Με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social νωρίτερα τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ έγραψε: «Πληρώνουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ τον Καναδά. Γιατί; Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά που έχουν. Έχουμε απεριόριστη ενέργεια, θα έπρεπε να κατασκευάζουμε τα δικά μας αυτοκίνητα και έχουμε περισσότερη ξυλεία από όση μπορούμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι χωρίς τη «τεράστια επιδότηση» ο Καναδάς «θα πάψει να υπάρχει ως βιώσιμη χώρα».

«Ως εκ τούτου, ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η αγαπημένη μας 51η Πολιτεία. Πολύ χαμηλότεροι φόροι, και πολύ καλύτερη στρατιωτική προστασία για τον λαό του Καναδά - ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΑΣΜΟΣ!», κατέληγε η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

