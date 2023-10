Τρία παιδιά νεκρά από φωτιά μέσα στο σπίτι τους- Αναζητείται ο πατέρας

Τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ.

Η μητέρα των παιδιών είχε καλέσει την άμεση δράση λίγη ώρα πριν, καταγγέλλοντας πως ο εν διαστάσει σύζυγός της και πατέρας των παιδιών απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Εκείνη έλειπε από το σπίτι.

Οι πυροσβέστες που κλήθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά, ανέσυραν νεκρό ένα παιδί τριών ετών και δύο μεγαλύτερα παιδιά - ένα κορίτσι 5 ετών κι ένα αγόρι 8 ετών - σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο είχαν εκπνεύσει, σύμφωνα με το USA Today.

Η αστυνομία θεωρεί πως ο 29χρονος Τζόζεφ Ουάσινγκτον είναι πιθανό να έκανε πράξη τις απειλές του για εμπρησμό του σπιτιού, κάτι που ενδεχομένως να αποδείξουν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Ο παππούς των θυμάτων, ο Τρόι ΜακΝτόνελ, απηύθυνε έκκληση στον γιο του να παραδοθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει συλλήψεις.

Neighbors have been coming by dropping balloons off at the home on America St. where 3 children died in a fire.



NOPD is investigating this as a triple-homicide and believe the children’s father is connected.@FOX8NOLA pic.twitter.com/l3Yn076qP9