Τραμπ vs Χάρβαρντ: Η αμερικανική κυβέρνηση μπλοκάρει την εγγραφή ξένων φοιτητών

Σε μια από τις πιο επιθετικές κινήσεις της μέχρι σήμερα απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε από το Χάρβαρντ το δικαίωμα να δέχεται φοιτητές από το εξωτερικό, επικαλούμενη «παραβίαση της νομοθεσίας».

«Αυτό να γίνει μάθημα για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοεμ, ανακοινώνοντας ότι το Χάρβαρντ χάνει την πιστοποίηση συμμετοχής στο Student and Exchange Visitor Program. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα τιμωρείται για «τη συνεργασία του με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας».

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86