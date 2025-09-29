ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ: «Θα πω στους στρατηγούς ότι τους αγαπάμε»

Σπάνια σύναξη στρατιωτικής ηγεσίας στο Κουαντίκο

Ντόναλντ Τραμπ/ Φωτ.: EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι σκοπεύει να απευθύνει μήνυμα στήριξης στους ανώτατους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού, σε μια σπάνια σύναξη στρατηγών και ναυάρχων στο Κουαντίκο της Βιρτζίνια.

«Θέλω να πω στους στρατηγούς ότι τους αγαπάμε, ότι είναι ηγέτες που τους εκτιμούμε. Να είναι δυνατοί, σκληροί, έξυπνοι αλλά και συμπονετικοί», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Reuters, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «esprit de corps» – μια υπενθύμιση, όπως είπε, που έλειπε καιρό.

Η παρουσία του ίδιου του προέδρου αναμένεται να επισκιάσει εν μέρει τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος διοργάνωσε τη συνάντηση και σχεδιάζει να τονίσει την ανάγκη για προσήλωση στη λεγόμενη «πολεμική νοοτροπία» (warrior ethos) σε όλες τις βαθμίδες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένα σπάνιο στρατιωτικό «ραντεβού»

Στη σύναξη της Τρίτης θα συμμετάσχουν ανώτατοι αξιωματικοί από όλο τον κόσμο, που διοικούν αμερικανικές δυνάμεις σε περιοχές όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Μέση Ανατολή. Η συνάντηση θα γίνει στο Marine Corps University στο Κουαντίκο.

Ήδη εκφράζονται ερωτήματα για το κόστος της συγκέντρωσης, καθώς η μεταφορά και φύλαξη εκατοντάδων στελεχών με στρατιωτικά αεροσκάφη και μέτρα ασφαλείας υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια, ενώ πολλοί διερωτώνται γιατί δεν πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Το νέο «υπουργείο Πολέμου»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επαναφέροντας μια ονομασία που είχε χρησιμοποιηθεί έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, κινείται ταχύτατα για να αναδιαμορφώσει το υπουργείο, απομακρύνοντας κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους και καταργώντας πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα, τις οποίες θεωρεί «διακριτικές» και αντίθετες με το πνεύμα του στρατεύματος.

Η συνάντηση στο Κουαντίκο δεν έχει μόνο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς αναμένεται να χαράξει γραμμή για την επόμενη περίοδο, σε μια στιγμή όπου οι ΗΠΑ διατηρούν δυνάμεις σε πολλαπλά μέτωπα ανά τον κόσμο. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο πρόεδρος δίνει έμφαση στη «συμπάθεια» και την εμψύχωση των ανώτατων στελεχών δείχνει και την πρόθεσή του να καλλιεργήσει προσωπική σχέση με την ηγεσία του στρατεύματος.


 

