Τραμπ: Πουλάει κομμάτια του κοστουμιού που φορούσε όταν συνελήφθη, αλλά υπάρχουν «ψιλά γράμματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε άλλη μία επιχειρηματική ιδέα: πουλά σε κομμάτια το κοστούμι που φορούσε, όταν συνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο στην Ατλάντα.

«Ήταν ένα πολύ καλό κοστούμι, πιστέψτε με», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την πώληση. Πρόκειται για το μπλε κοστούμι που φορούσε όταν μπήκε για μερικά λεπτά στη φυλακή και φωτογραφήθηκε μετά τη σύλληψή του, για την υπόθεση σε βάρος του περί απόπειρας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος.

Ήδη ο πρώην πρόεδρος έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά αυτή τη φωτογραφία της σύλληψης. Στην ιστοσελίδα της καμπάνιας του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν κούπες, μπλούζες και χριστουγεννιάτικες κάλτσες με αυτή.

Τώρα, πωλείται και το κοστούμι το οποίο περιγράφεται ως «ανεκτίμητο» και «το πιο ιστορικά σημαντικό αντικείμενο στην ιστορία των ΗΠΑ». Όσοι θέλουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι του, πρέπει να αγοράσουν 47 NFT του Ντόναλντ Τραμπ, στα οποία απεικονίζεται με κάθε τρόπο που μπορεί- ή δεν μπορεί- να φανταστεί κανείς.

New PFP 🫡 MugShot Edition-- Now On Sale! https://t.co/vrpHbxyrFG



Trump Digital Trading Cards (NFTs) are intended as collectible items for individual enjoyment only, not for investment purposes. pic.twitter.com/H6aqx6VSFd