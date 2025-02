Τραμπ: Πιθανότατα θα μιλήσω στον Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αλλά και ότι «πιθανότατα θα μιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος θέλει να συζητήσει για την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων της Ουκρανίας, όπως οι σπάνιες γαίες, για τις οποίες είχε εκφράσει ενδιαφέρον στο παρελθόν.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι θα εισηγηθεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της θητείας του. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι εχθροπραξίες «πρέπει να τελειώσουν άμεσα».

