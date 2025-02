Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 150 αιχμαλώτους πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, 150 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά μετά τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία, όπου τους παρέχεται ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την ανταλλαγή των κρατουμένων με ανάρτηση του στο X, διευκρινίζοντας ότι ορισμένοι από τους άνδρες είχαν πιαστεί αιχμάλωτες πολεμώντας στη Μαριούπολη και στην περιοχή Ζαπορίζια.

Today is a good day for all of us. We are bringing home 150 of our defenders from Russian captivity. These are soldiers, sergeants, and officers – warriors of the Navy who were taken prisoner in Mariupol and the Zaporizhzhia region, warriors of the Air Force, Air Assault Forces,… pic.twitter.com/FScWB1303p