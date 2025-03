Τραμπ: «Ο Ζελένσκι πήρε τα χρήματα των ΗΠΑ σαν να παίρνει κάποιος καραμέλα από μωρό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε έντονη κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος εξασφάλισε τα κονδύλια από την κυβέρνηση Μπάιντεν «τόσο εύκολα όσο το να παίρνει κάποιος μια καραμέλα από μωρό».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ένας έξυπνος και σκληρός τύπος. Πήρε χρήματα από τις ΗΠΑ υπό τον Μπάιντεν σαν να ήταν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο».

Ο Τραμπ αμφισβήτησε τη στάση του Ζελένσκι, λέγοντας πως «δεν νομίζω ότι είναι ευγνώμων», ενώ υπενθύμισε πως η Ουάσινγκτον έχει προσφέρει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Έτσι κι αλλιώς, μπορεί να μην τα καταφέρει». Επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι ο πόλεμος «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί», αλλά πως «οι ΗΠΑ παγιδεύτηκαν σε αυτή την κατάσταση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στάση του απέναντι στη Ρωσία, υποστηρίζοντας πως «κανείς δεν ήταν πιο σκληρός με τη Μόσχα από εμένα», προσθέτοντας ότι ακόμα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα το παραδεχόταν.

Visitors flock to Paris’s Pompidou Centre before it closes for renovations https://t.co/AVggArMouP