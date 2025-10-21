ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ: «Δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο»

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραμπ: «Δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο»
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / Getty Images
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι «οτιδήποτε μπορεί να συμβεί».

«Μπορεί να κερδίσουν ακόμη τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι θα τον κερδίσουν, αλλά μπορεί ακόμη τον κερδίσουν», είπε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο,  σημειώνοντας πως «ο πόλεμος είναι ένα παράξενο πράγμα και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε».

Ένταση στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.

Όπως μετέδωσαν οι Financial Times, η συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο φέρεται να κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση, με τον Τραμπ να καλεί τον Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι ο Τραμπ «χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα» και επέμεινε πως η Ουκρανία «δεν μπορεί να νικήσει στο πεδίο».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χάρτες του μετώπου, υποδεικνύοντας ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχθεί απώλειες στην περιοχή του Ντονμπάς, θέση που παραπέμπει στα επιχειρήματα του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον οποίο είχε συνομιλήσει την προηγούμενη ημέρα.

Ο Ζελένσκι φέρεται να απάντησε πως μπορεί να δεχθεί μια «παγωμένη» γραμμή μετώπου, αλλά όχι την επίσημη παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Μόσχα.

Επαφές Μόσχας – Ουάσιγκτον πριν τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

Λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις για την τεταμένη συνάντηση, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα έχει επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, οι δύο αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα της επικοινωνίας.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται ενόψει της πολύκροτης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, που αναμένεται να καθορίσει τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία και να επηρεάσει τη συνολική πορεία του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη σχεδόν τρία χρόνια.

Με πληροφορίες από Reuters, Independent 

