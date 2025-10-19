PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Μια πλειοψηφία των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμη να συμβάλει οικονομικά στο σχέδιο που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το οποίο προβλέπει τη χρηματοδότηση αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

Τον Ιούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να διαθέσει κρίσιμα αποθέματα όπλων που χρειάζεται απεγνωσμένα η Ουκρανία, υπό τον όρο ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα τα πληρώσουν μέσω ενός μηχανισμού γνωστού ως Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Σε αντίθεση με τις πολιτικές της κυβέρνησης Μπάιντεν, η προσέγγιση υπό τον Τραμπ επικεντρώνεται στην πώληση όπλων αντί στη δωρεάν διάθεση.

Μέχρι στιγμής, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, ο Καναδάς, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες έχουν δεσμεύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέσσερα πακέτα PURL. Επιπλέον, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η Φινλανδία φαίνεται να ετοιμάζονται για την επικύρωση ενός πέμπτου πακέτου, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες του ΝΑΤΟ που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Χάρη στη χρηματοδότηση από τους συμμάχους, παρέχουμε στην Ουκρανία κρίσιμο αμερικανικό εξοπλισμό», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. «Σήμερα, ακούσαμε από σύμμαχο σε σύμμαχο για νέες συνεισφορές».

Ωστόσο, αυτή η αυξανόμενη υποστήριξη αφήνει σε δύσκολη θέση χώρες που δεν έχουν συνεισφέρει ακόμη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Σύμφωνα με τον Σουηδό υπουργό Άμυνας, Πάλ Γιόνσον, συνολικά 20 σύμμαχοι έχουν ήδη δεσμευτεί για το σχέδιο.

Ο Τραμπ, το PURL και οι προκλήσεις στη Δίκαιη Κατανομή Βαρών

Το PURL προβλέπει την άμεση ανάληψη όπλων από τα αποθέματα των ΗΠΑ, ενώ τα ευρωπαϊκά χρήματα χρησιμοποιούνται για την αναπλήρωσή τους και για μελλοντικές παραδόσεις εξοπλισμού. Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Χάνο Πεβκούρ, τόνισε ότι η δίκαιη κατανομή βαρών είναι απαραίτητη και ότι όσοι δεν έχουν συνεισφέρει θα πρέπει να αναλάβουν δράση.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμιχάλ, προειδοποίησε ότι οι ανάγκες της χώρας για το 2025 κυμαίνονται από 12 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επαίνεσε τις συνεισφορές των συμμάχων, τονίζοντας ότι η επένδυσή τους είναι ζωτικής σημασίας για την υπεράσπιση της Ουκρανίας και την επίτευξη ειρηνικής λύσης.

Η πίεση για συμμετοχή φαίνεται ήδη να αποδίδει. Η Ισπανία, που είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια λόγω της άρνησής της να υποστηρίξει τις αυξημένες δαπάνες του ΝΑΤΟ, άφησε πλέον ανοιχτή την πόρτα για συμμετοχή στο PURL. Ο Υπουργός Άμυνας, Μαργκαρίτα Ρομπλές, δήλωσε: «Η Ισπανία θα αποτελεί πάντα μέρος της λύσης».

Για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τα προβλήματα μπορεί να είναι οικονομικά, ενώ για τη Γαλλία πιθανώς πολιτικά, λόγω ιστορικής διστακτικότητας στην αγορά αμερικανικών όπλων. Μια πιθανή λύση που προωθείται είναι η χρήση κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση του μηχανισμού, την οποία υποστηρίζουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εσθονία και η Σουηδία. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τη χρήση ρωσικών πόρων για δάνειο αποζημίωσης ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Το PURL, αν εφαρμοστεί σωστά, δείχνει τον δρόμο για αποτελεσματική, δίκαιη και βιώσιμη υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα θέτει προκλήσεις στη συνεργασία και τη δέσμευση των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Politico