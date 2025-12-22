«Μας κάνουν περήφανους»: Η Nicki Minaj αποθεώνει Τραμπ και Βανς δίπλα στην Ερικα Κερκ

Η Nicki Minaj εμφανίστηκε την Κυριακή σε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες συγκεντρώσεις του αμερικανικού συντηρητικού χώρου και αποθέωσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, χαρακτηρίζοντάς τους «πρότυπα» για τους νέους άνδρες.

Η παρουσία της στο βήμα προκάλεσε αίσθηση, επειδή τα τελευταία χρόνια η ράπερ είχε κρατήσει ασαφή πολιτική στάση και στο παρελθόν είχε επιτεθεί στον Τραμπ. Αυτή τη φορά, αντίθετα, μίλησε ως υποστηρίκτριά του, σε εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ.

Τη συνέντευξη επί σκηνής πήρε η Ερικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έχει αναλάβει την ηγεσία του οργανισμού Turning Point USA, που δρα κυρίως σε σχολές και λύκεια, οργανώνοντας και εκπαιδεύοντας νέους συντηρητικούς ακτιβιστές. Η Minaj ρωτήθηκε για τη στροφή της υπέρ του Τραμπ και για τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της σχετικά με τη βία κατά χριστιανών στη Νιγηρία, ένα θέμα που ο Αμερικανός πρόεδρος θίγει συστηματικά.

«Αυτή η κυβέρνηση έχει ανθρώπους με καρδιά και ψυχή και με κάνουν περήφανη», είπε. Για τον Τραμπ και τον Βανς πρόσθεσε ότι «έχουν μια σπάνια ικανότητα να είναι άνθρωποι με τους οποίους ταυτίζεσαι».

Σε άλλο σημείο χλεύασε τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, αποκαλώντας τον «New-scum», υιοθετώντας το προσωνύμιο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ. Ο Νιούσομ θεωρείται πιθανός διεκδικητής του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών για το 2028.

Η Ερικα Κερκ, από την πλευρά της, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Τζέι Ντι Βανς, παρότι ο αντιπρόεδρος δεν έχει πει αν θα κατέβει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η εμφάνιση της Μινάζ είχε και μια αμήχανη στιγμή όταν, θέλοντας να επαινέσει τις πολιτικές επιδόσεις του Βανς, τον χαρακτήρισε «assassin». Σταμάτησε αμέσως, δείχνοντας να αντιλαμβάνεται τη φόρτιση της λέξης. Η Ερικα Κερκ, που έχασε τον σύζυγό της σε δολοφονική επίθεση τον Σεπτέμβριο, παρενέβη λέγοντας ότι δεν την απασχολεί αν «το διαδίκτυο το κάνει απόσπασμα».

Τον προηγούμενο μήνα η Minaj είχε κοινοποιήσει ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social για ενδεχόμενες κυρώσεις στη Νιγηρία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προστατεύει επαρκώς τους χριστιανούς. Σε μήνυμά της στο X έγραψε ότι η ανάρτηση αυτή της προκάλεσε «βαθιά ευγνωμοσύνη» επειδή στις ΗΠΑ μπορεί κανείς να λατρεύει ελεύθερα τον Θεό. Ακολούθησε πρόσκληση να μιλήσει σε πάνελ στην αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ, μαζί με τον πρέσβη Μάικ Γουόλτς και θρησκευτικούς ηγέτες.

Στη σκηνή του συνεδρίου είπε ακόμη ότι έχει κουραστεί να την «σπρώχνουν» και ότι το να εκφράζεις διαφορετικές απόψεις αντιμετωπίζεται ως πρόκληση, επειδή «οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν πια το μυαλό τους». Οταν η συνομιλήτριά της μίλησε για αντιδράσεις από τον χώρο της ψυχαγωγίας, η Minaj απάντησε ότι δεν την απασχολούν. «Είμαστε τα cool παιδιά», είπε.

Η τραγουδίστρια, γεννημένη στο Τρινιντάντ, είναι γνωστή από επιτυχίες όπως τα «Anaconda», «Starships» και «Super Freaky Girl» και έχει 12 υποψηφιότητες για Grammy. Το 2018 είχε καταδικάσει την πολιτική «μηδενικής ανοχής» του Τραμπ στο Μεταναστευτικό, όταν χιλιάδες παιδιά χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους στα σύνορα με το Μεξικό. Την Κυριακή υποστήριξε ότι «είναι εντάξει να αλλάζεις γνώμη».

Με πληροφορίες από Associated Press

