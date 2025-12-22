ΔΙΕΘΝΗ
Πορτογαλία: Το ακροδεξιό Chega καλείται να αποσύρει αφίσες που στοχοποιούν τους Ρομά

Για «επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης» έκανε λόγο ο επικεφαλής του κόμματος

The LiFO team
Οι αφίσες, σύμφωνα με το δικαστήριο, έφεραν το σύνθημα «Os ciganos têm de cumprir a lei», δηλαδή «οι Ρομά πρέπει να τηρούν τον νόμο» / Φωτ: Χ
Δικαστήριο στην Πορτογαλία διέταξε τον Αντρέ Βεντούρα, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Chega, να αποσύρει μέσα σε 24 ώρες προεκλογικές αφίσες που στοχοποιούν τους Ρομά.

Αν δεν κατέβουν εγκαίρως, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ την ημέρα για κάθε αφίσα που θα παραμείνει αναρτημένη.

Το Chega είναι ένα αντιμεταναστευτικό, αντισυστημικό κόμμα που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην πορτογαλική πολιτική σκηνή και στις εκλογές του Μαΐου αναδείχθηκε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, πίσω από την κυβερνώσα κεντροδεξιά συμμαχία. Ο Βεντούρα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.

Στην απόφασή της, η δικαστής Άνα Μπαράο σημειώνει ότι το περιεχόμενο των αφισών πλήττει εθνοτική μειονότητα και μπορεί να τροφοδοτήσει κλίμα μισαλλοδοξίας. Όπως αναφέρει, τέτοιου είδους μηνύματα βαθαίνουν το ήδη υπάρχον στίγμα σε βάρος των Ρομά και ενισχύουν την προκατάληψη και τον αποκλεισμό.

Οι αφίσες, σύμφωνα με το δικαστήριο, έφεραν το σύνθημα «Os ciganos têm de cumprir a lei», δηλαδή «οι Ρομά πρέπει να τηρούν τον νόμο», ενώ στην απόφαση γίνεται λόγος και για άλλες αφίσες με αντίστοιχη διατύπωση. (Στο πρωτότυπο χρησιμοποιείται ο όρος ciganos.)

Πορτογαλία: το ακροδεξιό Chega καλείται να αποσύρει αφίσες που στοχοποιούν τους Ρομά Facebook Twitter

Ο Βεντούρα χαρακτήρισε τη δικαστική προσφυγή «επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης». Είχε δηλώσει πάντως ότι θα σεβαστεί την κρίση του δικαστηρίου, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος ανέφερε ότι θα υπάρξει μεταγενέστερη τοποθέτηση.

Την προσφυγή κατέθεσαν οργανώσεις Ρομά, που υποστήριξαν ότι οι αφίσες είναι διακριτικές και επικίνδυνες για το κλίμα στην κοινωνία. Ο δικηγόρος τους, Ρικάρντο Σα Φερνάντες, είπε ότι η απόφαση βοηθά να γίνει η Πορτογαλία «πιο δίκαιη και αξιοπρεπής», κάνοντας λόγο για «νίκη» της κοινότητας.

Παράλληλα, πορτογαλικές εισαγγελικές αρχές έχουν ανοίξει έρευνα για δηλώσεις του Βεντούρα σχετικά με τους Ρομά.

Με πληροφορίες από Guardian

