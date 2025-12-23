Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επίθεση - «Mείνετε στα καταφύγια»

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της, τόνισε, προσθέτοντας, απευθυνόμενος στους πολίτες: «Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!».

🚨🇷🇺🇺🇦 The whole of Ukraine is currently under red alert with reports of an ongoing large-scale missile and drone attack currently occurring.



This follows earlier footage circulating of recent Ukrainian strikes on Russia's Stavrolen petrochemical plant in Budyonnovsk. pic.twitter.com/4pntSqAlcd — Chyno News (@ChynoNews) December 23, 2025

Now - massive attack with drones and missiles.



One day before Christmas Eve.



Russians are worse than cancer. pic.twitter.com/Gls7mnaTUw — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 23, 2025

Στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων ξανά η Οδησσός

Επίσης, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν χθες λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram. Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών UAV μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, εν είδει αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντιον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

«Ρώσοι στρατιώτες με άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή»

Υπενθυμίζεται πως οι ουκρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι συνάντησαν μεμονωμένους Ρώσους στρατιώτες να ιππεύουν άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή, υπογραμμίζοντας τις αυτοσχέδιες τακτικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης.

Η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στην εφαρμογή Telegram τη Δευτέρα, το οποίο φαίνεται να δείχνει πολλούς Ρώσους στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από μικρά drones.

«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τον εξοπλισμό τους γρήγορα στις επιθέσεις τους κρέατος» - ουκρανικός όρος που χρησιμοποιείται όταν η Ρωσία στέλνει του στρατιώτες σε απευθείας επιθέσεις με ελάχιστες πιθανότητες να επιζήσουν- «και αναγκάζονται να μετακινούνται με άλογα» αναφέρει στην ανάρτηση της τη ταξιαρχία.

#BREAKING | 🇺🇦 🇷🇺 — Footage shows Russian cavalry on horses attempting to storm Ukrainian positions in the Pokrovsk direction of Donetsk region. pic.twitter.com/tQA7Q1w1tJ — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) December 22, 2025

Αναλυτές αναφέρουν ότι το βίντεο μπορεί να έχει καταγραφεί στη νότια περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, αν και η τοποθεσία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα πλατύ, ανοιχτό πεδίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για την παρακολούθηση του πεδίου της μάχης, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να μην εντοπίζονται οι οποιεσδήποτε κινήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σοβαρά η χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων.

So there we have it. It looks so bizarre that one wants to believe more in a time portal than reality. Ruzzki Army is down to assault on horses, HORSES! Poor animals, all we can say. pic.twitter.com/qPLYjCjxRB — KartofFELLAger 🇩🇪🤝🇺🇦🏹🐖 (@JunahRadegast) December 22, 2025

Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές δυνάμεις απαντούν με μικρές ομάδες εφόδου για να προελάσουν γρήγορα προς την κατεύθυνση των ουκρανικών θέσεων και στην συνέχει να προσπαθήσουν να τις καταλάβουν.

Προηγούμενα βίντεο έδειχναν Ρώσους στρατιώτες να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες (off road) εκτός δρόμου, τετράτροχες μοτοσικλέτες( ‘γουρούνες’), ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ για μετακινήσεις.

Ουκρανοί στρατιώτες επίσης έχουν θεαθεί να χρησιμοποιούν ποδήλατα του βουνού και σκούτερ για να κινηθούν γρήγορα στην γραμμή του μετώπου.