Τραμπ: «Δεν μου αρέσει η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο ειρήνης»

«Εδώ και 47 χρόνια παρεμβαίνουν στα εσωτερικά πολλών χωρών», δήλωσε στο Axios

Φωτ.: Bill Pugliano/Getty Images/Ideal Image
Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «δεν του αρέσει η απάντηση του Ιράν».

Σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να απορρίψει την απάντηση του Ιράν στο τελευταίο σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ περίμεναν 10 ημέρες για την απάντηση του Ιράν, η οποία έφτασε την Κυριακή. Ο Λευκός Οίκος ήλπιζε ότι οι θέσεις του Ιράν θα έδειχναν περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας, αλλά η αρχική αντίδραση του Τραμπ υποδηλώνει το αντίθετο.

«Δεν μου αρέσει η επιστολή τους. Είναι ακατάλληλη. Δεν μου αρέσει η απάντησή τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης.

«Εδώ και 47 χρόνια, παρεμβαίνουν στα εσωτερικά πολλών χωρών», είπε.

Τραμπ: Το σχόλιο για τη συνομιλία του με τον Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Κυριακή και συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την αντίδραση του Ιράν.

«Ήταν μια πολύ ευχάριστη τηλεφωνική συνομιλία. Έχουμε καλές σχέσεις, αλλά αυτή είναι η δική μου κατάσταση, όχι όλων των άλλων», σχολίασε. Ωστόσο, δεν κατέστησε σαφές εάν σκοπεύει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ή αν ενδεχομένως θα επιλέξει τη στρατιωτική δράση.

Με πληροφορίες από Axios

