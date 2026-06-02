Κένυα: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαμαρτυρίες για αμερικανικό κέντρο Έμπολα

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στην πόλη Νανιούκι της κεντρικής Κένυας, στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά σχεδίου των ΗΠΑ για τη δημιουργία κέντρου απομόνωσης ασθενών με Έμπολα σε στρατιωτική βάση της περιοχής, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Το ένα από τα θύματα δέχθηκε πυροβολισμό κοντά στη στρατιωτική αεροπορική βάση Laikipia, όπου πραγματοποιούνταν διαμαρτυρία, και υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο της πόλης. Το δεύτερο μεταφέρθηκε ήδη νεκρό στο ίδιο νοσοκομείο από στρατιώτες, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τους θανάτους. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Reuters ότι δεν είχε ενημέρωση για νεκρούς από τα επεισόδια.

Τη Δευτέρα εκατοντάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Νανιούκι, αποκλείοντας οδικούς άξονες και βάζοντας φωτιά σε λάστιχα, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος.

Ο τοπικός κοινοτικός ηγέτης Πάτρικ Γουαχόμε δήλωσε στο BBC ότι ένας από τους νεκρούς πυροβολήθηκε ενώ επέστρεφε στο σπίτι του αφού είχε κλείσει το κατάστημά του.

Το BBC αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του δεύτερου άνδρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι δύο σοροί φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς.

Οι αντιδράσεις στην Κένυα επικεντρώνονται στο αμερικανικό σχέδιο δημιουργίας μονάδας απομόνωσης 50 κλινών για ασθενείς με Έμπολα, η οποία θα στελεχώνεται από Αμερικανούς γιατρούς και θα προορίζεται για τη νοσηλεία Αμερικανών πολιτών που έχουν προσβληθεί από την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Έμπολα στην Κένυα.

Την περασμένη Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας είχε διατάξει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας απομόνωσης, έπειτα από προσφυγή οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστήριξε ότι το σχέδιο δημιουργεί «σοβαρούς και άμεσους κινδύνους» για τη δημόσια υγεία.

Η Κένυα στηρίζει τις ΗΠΑ στην αντιμετώπιση του ιού Έμπολα

Την Τρίτη το δικαστήριο παρέτεινε την αναστολή και ζήτησε από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση.

Παρά τη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το BBC, στρατιωτικά αεροσκάφη συνέχισαν να προσγειώνονται και να απογειώνονται από τη βάση Laikipia, κάτι που ειδικοί ερμηνεύουν ως ένδειξη ότι οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του κέντρου συνεχίζονται.

Ο πρόεδρος της Κένυας, Γουίλιαμ Ρούτο, υπερασπίστηκε δημόσια για πρώτη φορά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει «κάθε διαθέσιμο μέσο» για την προστασία της χώρας από τον ιό.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε τη στήριξη της Κένυας για τη διαχείριση της επιδημίας και το Ναϊρόμπι αποδέχθηκε άμεσα το αίτημα στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας των δύο χωρών.

«Όταν ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από την Κένυα να στηρίξει τις ΗΠΑ με τη δημιουργία κέντρου στη βάση Laikipia, έδωσα τη συγκατάθεσή μου, γιατί πρόκειται για συνεργασία με συμμάχους που βρίσκονται δίπλα στην Κένυα εδώ και δεκαετίες», δήλωσε.

Ο Ρούτο κάλεσε παράλληλα τους πολιτικούς να μην «πολιτικοποιούν» το ζήτημα του Έμπολα, χαρακτηρίζοντας «ανεύθυνες» ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από την υπόθεση.

Στο σχέδιο αντιτίθενται επίσης η ένωση γιατρών της Κένυας και κρατικοί εποπτικοί φορείς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η λειτουργία της μονάδας ενδέχεται να εκθέσει τον τοπικό πληθυσμό σε κινδύνους μετάδοσης του ιού.

Με πληροφορίες από BBC