Το Ιράν απάντησε στην αμερικανική πρόταση για εκεχειρία

Το Ιράν παρέδωσε μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών την απάντησή του στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, με την Τεχεράνη να αποφεύγει προς το παρόν μια ξεκάθαρη αποδοχή ή απόρριψη του αμερικανικού σχεδίου.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η βασική προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι η επίτευξη δεσμευτικών εγγυήσεων πως δεν θα υπάρξει νέα στρατιωτική σύγκρουση, μετά και τις επιθέσεις που –όπως υποστηρίζει– δέχθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η ιρανική πλευρά επιδιώκει ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας με εγγυήσεις όχι μόνο από την Ουάσινγκτον αλλά και από περιφερειακές χώρες και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πριν περάσει στις συζητήσεις για το μέλλον του Στενού του Ορμούζ και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο του στο Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει τον έλεγχό της στο Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δημιουργούν νέο μηχανισμό εποπτείας και ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν διαθέτει «πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα» στον έλεγχο του περάσματος.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει το βασικό σημείο έντασης στη σύγκρουση, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που παραμένει τυπικά σε ισχύ.

Παράλληλα, την Κυριακή σημειώθηκαν νέες επιθέσεις με drones σε πολλαπλούς στόχους στην περιοχή του Κόλπου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένα από τα drones έπληξε εμπορικό πλοίο με προορισμό το Κατάρ.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι δεν προτίθεται πλέον να απέχει από επιθέσεις αντιποίνων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κλιμακώνοντας τη ρητορική της μετά τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ προειδοποίησε από την πλευρά του το Ιράν να μην χρησιμοποιήσει το Στενό του Ορμούζ ως «μέσο πίεσης», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει το βασικό σημείο έντασης στη σύγκρουση, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν την ιρανική απάντηση και συμμετέχουν στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισλαμαμπάντ επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη και λόγω της επικείμενης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου και διατηρεί στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Al Jazeera