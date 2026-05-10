ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Ιράν απάντησε στην αμερικανική πρόταση για εκεχειρία

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η ιρανική πλευρά επιδιώκει ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας με εγγυήσεις όχι μόνο από την Ουάσινγκτον αλλά και από περιφερειακές χώρες και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

The LiFO team
The LiFO team
Το Ιράν απάντησε στην αμερικανική πρόταση για εκεχειρία Facebook Twitter
0

Το Ιράν παρέδωσε μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών την απάντησή του στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, με την Τεχεράνη να αποφεύγει προς το παρόν μια ξεκάθαρη αποδοχή ή απόρριψη του αμερικανικού σχεδίου.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η βασική προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι η επίτευξη δεσμευτικών εγγυήσεων πως δεν θα υπάρξει νέα στρατιωτική σύγκρουση, μετά και τις επιθέσεις που –όπως υποστηρίζει– δέχθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η ιρανική πλευρά επιδιώκει ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας με εγγυήσεις όχι μόνο από την Ουάσινγκτον αλλά και από περιφερειακές χώρες και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πριν περάσει στις συζητήσεις για το μέλλον του Στενού του Ορμούζ και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο του στο Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει τον έλεγχό της στο Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δημιουργούν νέο μηχανισμό εποπτείας και ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν διαθέτει «πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα» στον έλεγχο του περάσματος.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει το βασικό σημείο έντασης στη σύγκρουση, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που παραμένει τυπικά σε ισχύ.

Παράλληλα, την Κυριακή σημειώθηκαν νέες επιθέσεις με drones σε πολλαπλούς στόχους στην περιοχή του Κόλπου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένα από τα drones έπληξε εμπορικό πλοίο με προορισμό το Κατάρ.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι δεν προτίθεται πλέον να απέχει από επιθέσεις αντιποίνων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κλιμακώνοντας τη ρητορική της μετά τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ προειδοποίησε από την πλευρά του το Ιράν να μην χρησιμοποιήσει το Στενό του Ορμούζ ως «μέσο πίεσης», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει το βασικό σημείο έντασης στη σύγκρουση, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν την ιρανική απάντηση και συμμετέχουν στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισλαμαμπάντ επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη και λόγω της επικείμενης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου και διατηρεί στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΑΡΤΖΙΣ ΜΟΧΑΜΝΤΙ ΙΡΑΝ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεθνή / «Περιμένουν να καταρρεύσει το ανθρώπινο σώμα»: Η Νάργκες Μοχαμαντί για τις φυλακές του Ιράν

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία από την ασθένεια μέσα στη φυλακή», γράφει η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης σε απομνημονεύματα που βγήκαν λαθραία από τις φυλακές του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΕΝΕΡΙΦΗ ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός: Ξεκίνησε η απομάκρυνση των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Τενερίφης, όπου έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού προς τις χώρες τους
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ SOCIAL MEDIA MEMES

Διεθνή / AI, memes και πολιτική σάτιρα: Πώς το Ιράν κερδίζει έδαφος στον πόλεμο της πληροφορίας

Με viral βίντεο, AI-generated memes και σατιρικό περιεχόμενο που στοχεύει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν φαίνεται να επενδύει δυναμικά σε μια νέα μορφή ψηφιακού πολέμου επιρροής στα social media
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΝΤΕΝΒΕΡ

Διεθνή / ΗΠΑ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Η στιγμή που το αεροσκάφος της Frontier Airlines παρέσυρε τον πεζό

«Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε πάνω στον διάδρομο. Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος» ακούγεται να λέει ο πιλότος του αεροσκάφους στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
THE LIFO TEAM
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Διεθνή / «Μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης»: Η Νορβηγία αυξάνει τις εξορύξεις πετρελαίου και αερίου

Η απόφαση για νέες επενδύσεις και επαναλειτουργία παλιών κοιτασμάτων προκαλεί αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης
THE LIFO TEAM
 
 