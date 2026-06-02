Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα κατά άνδρα που εμφανιζόταν έξω από το σπίτι της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζήτησε δικαστική προστασία από άνδρα που φέρεται να επιχείρησε να εισβάλει στο σπίτι της στο Λος Άντζελες και επέστρεψε επανειλημμένα έξω από την κατοικία της τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το CBS News.

Η 27χρονη τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι ο άνδρας εμφανίστηκε αρκετές φορές απρόσκλητος στην οικία της, αρνήθηκε να αποχωρήσει όταν τον πλησίασε η ασφάλεια και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τη γνώριζε προσωπικά και ότι τον περίμενε.

Σε ένορκη δήλωσή της, η Κάρπεντερ αναφέρει ότι τα περιστατικά της έχουν προκαλέσει «έντονο και διαρκές φόβο» για την προσωπική της ασφάλεια και «σοβαρή συναισθηματική πίεση».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαΐου, όταν ο άνδρας φέρεται να πέρασε μέσα από γειτονική ιδιοκτησία, έφτασε μέχρι την εξώπορτα του σπιτιού της και επιχείρησε να την ανοίξει πριν χτυπήσει το κουδούνι και αρνηθεί να αποχωρήσει.

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία αφού παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αρχών.

«Κατασκεύασε τον εξωφρενικό και απολύτως ψευδή ισχυρισμό ότι με γνώριζε προσωπικά και ότι τον περίμενα», ανέφερε η Κάρπεντερ στην κατάθεσή της.

Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας επέστρεψε έξω από το σπίτι της λιγότερο από 24 ώρες αργότερα και παρέμεινε στην περιοχή για ώρες, ενώ εμφανίστηκε ξανά και την επόμενη ημέρα.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια κατέθεσε μαζί με την προσφυγή της και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ζητώντας περιοριστικά μέτρα για την προστασία της ίδιας, της αδελφής της και του συντρόφου της αδελφής της, οι οποίοι διαμένουν επίσης στην κατοικία.

Την Παρασκευή δικαστής έκανε προσωρινά δεκτό το αίτημα της Κάρπεντερ και διέταξε τον άνδρα να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 γιάρδων από την ίδια, το σπίτι, το αυτοκίνητο και τον χώρο εργασίας της, καθώς και από τα άλλα πρόσωπα που κατονομάζονται στην προσφυγή.

Νέα ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουνίου, ενώ μία ημέρα αργότερα ο άνδρας αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για την υπόθεση παράνομης εισόδου στην ιδιοκτησία.

Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνεται και κατάθεση του ντετέκτιβ Πίτερ Ντουμάνις από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, ο οποίος εκτιμά ότι ο άνδρας έχει αναπτύξει «ανησυχητική και παράλογη εμμονή» με την τραγουδίστρια.

Όπως αναφέρει, η συμπεριφορά του ακολουθεί χαρακτηριστικά μοτίβα stalking και εμμονικής παρακολούθησης που ενδέχεται να εξελιχθούν σε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του θύματος.

Ο αστυνομικός σημειώνει επίσης ότι η δραστηριότητα του άνδρα φαίνεται να ξεκίνησε ήδη από τον Απρίλιο του 2026 και παρουσιάζει κλιμακούμενη ένταση.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ποπ καλλιτέχνιδες της τελευταίας περιόδου, με τραγούδια όπως τα «Espresso», «Please Please Please», «Taste» και «Manchild» να καταγράφουν μεγάλες επιτυχίες σε ΗΠΑ και Βρετανία.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Μαντόνα εμφανίστηκε δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella και η ποπ είδε μια σπάνια στέψη