Ο Έλον Μασκ συνδέει την πολιτική του στροφή με την τρανς κόρη του

Ο Έλον Μασκ άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη Βίβιαν Γουίλσον, την αποξενωμένη τρανς κόρη του, απαντώντας «True» σε ανάρτηση που συνέδεε την πολιτική του στροφή με την ταυτότητά της.

Η αφορμή ήταν η συμμετοχή της Γουίλσον στη νέα Pride καμπάνια της Savage X Fenty, του brand της Ριάνα. Μετά την κυκλοφορία των εικόνων της καμπάνιας, χρήστης του X έγραψε ότι, αν δεν υπήρχε η Βίβιαν, ο Μασκ δεν θα είχε εμπλακεί στην πολιτική, δεν θα είχε αγοράσει το Twitter και η αμερικανική πολιτική σκηνή θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά.

Ο Μασκ απάντησε απλώς: «True».

Η απάντηση ήταν σύντομη, αλλά το βάρος της δεν ήρθε από το πουθενά. Τα τελευταία χρόνια, ο Μασκ έχει μιλήσει επανειλημμένα με εχθρικό τρόπο για την τρανς ταυτότητα της κόρης του, συνδέοντάς την με αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «woke mind virus». Έχει επίσης παρουσιάσει τη μετάβασή της ως προσωπική απώλεια και πολιτικό σημείο καμπής για τον ίδιο.

Η Γουίλσον έχει απορρίψει αυτή την αφήγηση. Σε συνέντευξή της στο Teen Vogue, είχε πει ότι είναι «βολικό αφήγημα» να παρουσιάζεται η δική της ταυτότητα ως η αιτία της δεξιάς στροφής του πατέρα της, επιμένοντας ότι η πορεία του προς τα δεξιά δεν προκλήθηκε από εκείνη.

Η νέα ανάρτηση του Μασκ ήρθε την ώρα που η Βίβιαν Γουίλσον γίνεται όλο και πιο ορατή ως μοντέλο και δημόσια queer παρουσία. Στη Pride καμπάνια της Savage X Fenty εμφανίζεται μαζί με άλλα queer και τρανς πρόσωπα, σε μια συλλογή που προβάλλει μηνύματα όπως «Proud», «Queer» και «Love».

Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τη σημασία της queer ορατότητας σε μια περίοδο όπου τα τρανς δικαιώματα στις ΗΠΑ δέχονται έντονη πολιτική επίθεση. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε πει ότι οι queer άνθρωποι αναγκάζονται διαρκώς να αποδεικνύουν ότι δεν είναι οι «δαίμονες» που παρουσιάζει η δεξιά ρητορική, αλλά ότι η προβολή της queer χαράς παραμένει αναγκαία.

Η σχέση της με τον Μασκ έχει γίνει εδώ και χρόνια δημόσιο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Γουίλσον άλλαξε νομικά το όνομά της το 2022, δηλώνοντας ότι δεν ήθελε πλέον να σχετίζεται με τον πατέρα της. Έκτοτε έχει απαντήσει πολλές φορές στις δημόσιες δηλώσεις του, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την παιδική της ηλικία και την ταυτότητά της.

Το νέο «True» του Μασκ δεν είναι απλώς ακόμη ένα σχόλιο στο X. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη δημόσια στάση, όπου η τρανς ταυτότητα της κόρης του εμφανίζεται ξανά και ξανά ως εξήγηση, άλλοθι ή συμβολικό σημείο εκκίνησης για τη δική του πολιτική ριζοσπαστικοποίηση.

Η ειρωνεία είναι ότι η Γουίλσον, την οποία ο ίδιος επιμένει να τοποθετεί στο κέντρο αυτής της αφήγησης, χτίζει πλέον τη δική της δημόσια εικόνα μακριά από εκείνον: ως μοντέλο, ως τρανς γυναίκα και ως ένα από τα νέα πρόσωπα της queer ορατότητας μέσα στο Pride Month.

Με στοιχεία από PinkNews