Τραμπ: Οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες «δύο εβδομάδες» για να εξοντώσουν όλους τους ιρανικούς στόχους  

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «χάρτινη τίγρη» το ΝΑΤΟ και διαμαρτυρήθηκε για ακόμη μια φορά, ότι οι σύμμαχοί του δεν ήταν «εκεί για να βοηθήσουν»

Οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες «δύο εβδομάδες» για να εξοντώσουν όλους τους ιρανικούς στόχους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε την περασμένη εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επανέλαβε ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», χλευάζοντας ξανά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Η συνέντευξη δημοσιοποιήθηκε, λίγο αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο (...) ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο στρατός των ΗΠΑ θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους».

«Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ' αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε (...) δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά», δήλωσε.

Στο σχόλιό του για το ΝΑΤΟ, το οποίο αποκάλεσε «χάρτινη τίγρη», διαμαρτυρήθηκε για ακόμη μια φορά, ότι οι σύμμαχοί του δεν ήταν «εκεί για να βοηθήσουν».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

