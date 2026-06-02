Ιαπωνία: Αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε τέσσερα άτομα σε κατοικημένη περιοχή

Αρκούδα τραυμάτισε τέσσερα άτομα σε κατοικημένη περιοχή της Ιαπωνίας, την Τρίτη (2/6).

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή Σασακίνο της Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, έπειτα από επείγουσα κλήση από τη χαλυβουργία Fukushima Steel Works, η οποία ανέφερε επιθέσεις αρκούδας σε δύο εργαζομένους.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει μια μαύρη αρκούδα να εμφανίζεται ξαφνικά και να καταδιώκει έναν εργαζόμενο κοντά στην είσοδο της εγκατάστασης. Καθώς ο άνδρας, περίπου 20 ετών, προσπαθεί να διαφύγει, η αρκούδα τον ρίχνει στο έδαφος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το βίντεο, το ζώο εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και τραυματίζει έναν δεύτερο εργαζόμενο, ηλικίας περίπου 60 ετών.

Αργότερα, η αρκούδα τραυμάτισε ακόμη έναν άνδρα, επίσης περίπου 60 ετών, που εργαζόταν σε άλλη εταιρεία. Επίθεση δέχθηκε και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 80 ετών, κάτοικος της γειτονιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Φουκουσίμα.

Οι τρεις άνδρες υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε πιο σοβαρά, χωρίς ωστόσο η κατάσταση κανενός από τα θύματα να θεωρείται απειλητική για τη ζωή του.

Άγνωστο παραμένει εάν το ζώο έχει εντοπιστεί.

Δύο σχολεία της περιοχής παρέμειναν κλειστά.

Η επίθεση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και αναζωπύρωσε τους φόβους που είχαν κυριαρχήσει πέρυσι σε ολόκληρη τη χώρα, όταν ο ιαπωνικός στρατός είχε αναπτυχθεί στην βόρεια επαρχία Ακίτα, όπου περισσότερα από 60 άτομα δέχθηκαν επιθέσεις από αρκούδες, με τέσσερις από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας, το 2025 καταγράφηκαν περισσότεροι από 230 επιθέσεις αρκούδων με 13 νεκρούς, αριθμοί που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ.

Ειδικοί αποδίδουν την αυξανόμενη παρουσία των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές στη συνεχή αύξηση του πληθυσμού τους, σε συνδυασμό με τη γήρανση και τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού σε πολλές αγροτικές περιοχές, όπου πλέον υπάρχουν λιγότεροι κυνηγοί και ειδικοί για τη διαχείριση των ζώων.

Τον Μάρτιο, η ιαπωνική κυβέρνηση εκτίμησε ότι ο συνολικός πληθυσμός αρκούδων στη χώρα ανέρχεται σε περίπου 57.800. Οι αρχές έχουν υιοθετήσει σχέδιο διαχείρισης που προβλέπει συστηματική μείωση του πληθυσμού τους.

Με πληροφορίες από euronews.com