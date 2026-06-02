Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι υιοθετεί πρακτικές τύπου ICE στη μεταναστευτική πολιτική της

Οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις απελάσεις μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, στο πλαίσιο ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που, σύμφωνα με επικριτές του, υιοθετεί στοιχεία από τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ολοκληρώνοντας ένα βασικό στοιχείο του αναθεωρημένου συστήματος ασύλου και μετανάστευσης της ΕΕ, οι πολιτικοί συμφώνησαν σε έναν κανονισμό που θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να πραγματοποιούν εφόδους σε οικίες για την εκτέλεση διαταγών απέλασης.

Άτομα εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής και θεωρούνται μη συνεργάσιμα ή ύποπτα διαφυγής θα μπορούν να τίθενται υπό κράτηση έως και για δύο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης έως τους 30 μήνες.

Η διάρκεια αυτή υπερβαίνει το σημερινό ανώτατο όριο των 18 μηνών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, όσοι αρνούνται να συμμορφωθούν με εντολή απέλασης ενδέχεται να χάνουν κοινωνικές παροχές ή άλλα επιδόματα.

Ο κανονισμός θα επιτρέψει επίσης τη δημιουργία κέντρων επαναπροώθησης εκτός ΕΕ, όπου οι άνθρωποι χωρίς έγγραφα θα κρατούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, εν αναμονή της επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής τους.

Αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις, κυρίως με αφρικανικές χώρες, για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σχετική συμφωνία.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε τη Δευτέρα στις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα έρευνας σε κατοικίες ή άλλους σχετικούς χώρους, καθώς και την κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής μιας απόφασης απέλασης.

Η κράτηση θα μπορεί να εφαρμόζεται και σε ασυνόδευτους ανηλίκους ή οικογένειες με παιδιά, μόνο ως «έσχατο μέτρο» και για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άτομα που χαρακτηρίζονται απειλή για την ασφάλεια ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα ακόμη και με ισόβια απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί του σημερινού ανώτατου ορίου των δέκα ετών.

Η ΕΕ εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην αύξηση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο, έχουν παραμείνει πέραν της διάρκειας της βίζας τους ή δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα διαμονής. Σήμερα, μόλις το 20% περίπου των ατόμων που υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την Ένωση επιστρέφουν τελικά στις χώρες καταγωγής τους.

Αξιωματούχοι της ΕΕ χαιρέτισαν τη συμφωνία ως σημαντικό βήμα για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Ο Magnus Brunner, επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ και εισηγητής της αρχικής πρότασης, δήλωσε ότι «με τους νέους κανόνες έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το ποιος μπορεί να έρθει στην ΕΕ, ποιος μπορεί να παραμείνει και ποιος πρέπει να αποχωρήσει».

Αντίθετα, επικριτές της συμφωνίας κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αντιγράφει πρακτικές της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης, ICE (Immigration and Customs Enforcement), η οποία κατά τη δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα αυστηρές πολιτικές απέναντι στους μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Η συμφωνία κατέστη δυνατή αφού το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) ψήφισε τον Μάρτιο μαζί με ακροδεξιές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ αυστηρότερων μέτρων για τις επιστροφές μεταναστών. Πριν από τη δεξιότερη στροφή που καταγράφηκε στις ευρωεκλογές του 2024, το Κοινοβούλιο λειτουργούσε συχνά ως αντίβαρο στις πιο σκληρές θέσεις αρκετών κρατών-μελών.

Η νομοθεσία για τις επιστροφές, η οποία αναμένεται να εγκριθεί τυπικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελεί το τελευταίο κομμάτι μιας μακράς μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης, που ξεκίνησε το 2020 με στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, όταν περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί από αυτούς από τη Συρία και το Αφγανιστάν, αναζήτησαν καταφύγιο στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σουηδία: Χαλαρώνει μερικούς από τους αυστηρούς κανόνες για την απέλαση νέων ενηλίκων