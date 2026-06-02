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Παρίσι: Στους τρεις οι νεκροί από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας στον Σηκουάνα

The LiFO team
The LiFO team
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Πανηγυρισμοί με καπνογόνα μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν / Φωτ.: EPA
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι γαλλικές αρχές.

Η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι ένας δεύτερος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από πτώση στον Σηκουάνα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τα περιστατικά του Σαββατοκύριακου σε τρεις.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο γύρω στις 21:00, στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού. Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ένας άνδρας είχε πέσει στον ποταμό και πως είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Παρίσι: Βούτηξε σκόπιμα στον Σηκουάνα μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας βούτηξε σκόπιμα στον Σηκουάνα πριν εξαφανιστεί κάτω από το νερό. Πυροσβέστες, που επιχειρούν κατά μήκος του ποταμού, τον ανέσυραν και διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Την Τρίτη οι εισαγγελικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ο άνδρας, γεννημένος το 1997 στη Ρουάντα, κατέληξε. Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής, ένας ακόμη άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Σηκουάνα, κοντά στη γέφυρα Λουί-Φιλίπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, είχε πέσει στο νερό στην περιοχή της γέφυρας Πον-ο-Σανζ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Και σε αυτή την περίπτωση έχει διαταχθεί έρευνα για τα αίτια του θανάτου.

Παρίσι: Πώς σκοτώθηκε το τρίτο άτομο

Το τρίτο θύμα ήταν ένας νεαρός άνδρας γεννημένος το 2002, ο οποίος σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου όταν η μοτοσικλέτα τύπου motocross που οδηγούσε, προσέκρουσε σε τσιμεντένια εμπόδια τοποθετημένα σε έξοδο της περιφερειακής λεωφόρου του Παρισιού.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, τα τσιμεντένια μπλόκα είχαν τοποθετηθεί από τις δημοτικές αρχές προκειμένου να αποκλειστεί η πρόσβαση στον περιφερειακό δρόμο και έφεραν «πλήρη σηματοδότηση».

Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε ένα Σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές μετά την ιστορική κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 890 συλλήψεις το Σάββατο και την Κυριακή, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 45% σε σχέση με το 2025, όταν ο παρισινός σύλλογος είχε κατακτήσει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο.

Τα εκτεταμένα επεισόδια που συνόδευσαν τους πανηγυρισμούς έχουν πυροδοτήσει νέα πολιτική συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με την ασφάλεια μεγάλων δημόσιων εκδηλώσεων και τις δυσκολίες των αρχών να αποτρέψουν φαινόμενα βίας κατά τη διάρκεια μαζικών συγκεντρώσεων.

Με πληροφορίες από Le Parisien

Διεθνή

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