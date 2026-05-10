Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», παρά την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει να απομακρυνθεί από τη χώρα και οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού να διαλυθούν πλήρως.

«Έχουμε υποβαθμίσει μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων τους», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στις φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή και στην παραγωγή πυραύλων. «Όμως όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν και υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 970 λίβρες ουρανίου κοντά σε επίπεδο κατασκευής πυρηνικού όπλου.

“I think it accomplished a great deal, but it’s not over,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells 60 Minutes about the war in Iran. Netanyahu says highly enriched uranium must be removed from Iran and believes “it can be done physically.” pic.twitter.com/N5XbvzpYa0 — 60 Minutes (@60Minutes) May 10, 2026

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό θα πρέπει να απομακρυνθεί, σημειώνοντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να αποτελέσει «τον καλύτερο τρόπο» για να συμβεί αυτό. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιες θα ήταν οι επόμενες κινήσεις του Ισραήλ ή των συμμάχων του σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

«Δεν πρόκειται να δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Τεχεράνη απέστειλε μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών την απάντησή της στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η απάντηση δεν αποτελεί ξεκάθαρη αποδοχή ή απόρριψη του αμερικανικού σχεδίου, αλλά αποσαφήνιση των ιρανικών όρων και απαιτήσεων.

Το Ιράν ζητά, μεταξύ άλλων, δεσμευτικές εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακές δυνάμεις ότι δεν θα υπάρξει νέα στρατιωτική σύγκρουση, ενώ παράλληλα εμφανίζεται αποφασισμένο να ενισχύσει τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν διαμηνύσει ότι ενδεχόμενη επιμονή της Ουάσινγκτον σε απαιτήσεις όπως η μακροχρόνια αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή η μεταφορά αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας θα μπορούσε να οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει βασικό σημείο έντασης στη σύγκρουση, καθώς από τη θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Με πληροφορίες από CBS, Al Jazeera

