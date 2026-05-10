ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει» σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS

The LiFO team
The LiFO team
ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ Facebook Twitter
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου / Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», παρά την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει να απομακρυνθεί από τη χώρα και οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού να διαλυθούν πλήρως.

«Έχουμε υποβαθμίσει μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων τους», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στις φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή και στην παραγωγή πυραύλων. «Όμως όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν και υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 970 λίβρες ουρανίου κοντά σε επίπεδο κατασκευής πυρηνικού όπλου.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό θα πρέπει να απομακρυνθεί, σημειώνοντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να αποτελέσει «τον καλύτερο τρόπο» για να συμβεί αυτό. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιες θα ήταν οι επόμενες κινήσεις του Ισραήλ ή των συμμάχων του σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

«Δεν πρόκειται να δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Τεχεράνη απέστειλε μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών την απάντησή της στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, η απάντηση δεν αποτελεί ξεκάθαρη αποδοχή ή απόρριψη του αμερικανικού σχεδίου, αλλά αποσαφήνιση των ιρανικών όρων και απαιτήσεων.

Το Ιράν ζητά, μεταξύ άλλων, δεσμευτικές εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακές δυνάμεις ότι δεν θα υπάρξει νέα στρατιωτική σύγκρουση, ενώ παράλληλα εμφανίζεται αποφασισμένο να ενισχύσει τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν διαμηνύσει ότι ενδεχόμενη επιμονή της Ουάσινγκτον σε απαιτήσεις όπως η μακροχρόνια αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή η μεταφορά αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός της χώρας θα μπορούσε να οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει βασικό σημείο έντασης στη σύγκρουση, καθώς από τη θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Με πληροφορίες από CBS, Al Jazeera

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ SOCIAL MEDIA MEMES

Διεθνή / AI, memes και πολιτική σάτιρα: Πώς το Ιράν κερδίζει έδαφος στον πόλεμο της πληροφορίας

Με viral βίντεο, AI-generated memes και σατιρικό περιεχόμενο που στοχεύει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν φαίνεται να επενδύει δυναμικά σε μια νέα μορφή ψηφιακού πολέμου επιρροής στα social media
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΑΡΤΖΙΣ ΜΟΧΑΜΝΤΙ ΙΡΑΝ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεθνή / «Περιμένουν να καταρρεύσει το ανθρώπινο σώμα»: Η Νάργκες Μοχαμαντί για τις φυλακές του Ιράν

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δοκιμασία από την ασθένεια μέσα στη φυλακή», γράφει η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης σε απομνημονεύματα που βγήκαν λαθραία από τις φυλακές του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΕΝΕΡΙΦΗ ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός: Ξεκίνησε η απομάκρυνση των πρώτων επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Τενερίφης, όπου έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού προς τις χώρες τους
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ SOCIAL MEDIA MEMES

Διεθνή / AI, memes και πολιτική σάτιρα: Πώς το Ιράν κερδίζει έδαφος στον πόλεμο της πληροφορίας

Με viral βίντεο, AI-generated memes και σατιρικό περιεχόμενο που στοχεύει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν φαίνεται να επενδύει δυναμικά σε μια νέα μορφή ψηφιακού πολέμου επιρροής στα social media
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΝΤΕΝΒΕΡ

Διεθνή / ΗΠΑ: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον» - Η στιγμή που το αεροσκάφος της Frontier Airlines παρέσυρε τον πεζό

«Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε πάνω στον διάδρομο. Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος» ακούγεται να λέει ο πιλότος του αεροσκάφους στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
THE LIFO TEAM
 
 