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Σουηδία: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

«Χάνουμε μια ολόκληρη γενιά μέσα στην αδιάκοπη κατανάλωση περιεχομένου», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Υγείας της χώρας

The LiFO team
The LiFO team
ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ SOCIAL MEDIA Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplashed
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Η Σουηδία εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, μετά από σχετική πρόταση επιτροπής που έχει οριστεί από την κυβέρνηση για τη μελέτη των επιπτώσεων των πλατφορμών στους ανηλίκους.

«Χάνουμε μια ολόκληρη γενιά μέσα στην αδιάκοπη κατανάλωση περιεχομένου», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Υγείας της χώρας, Γιάκομπ Φόρσμεντ, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της επιτροπής.

Η έρευνα είχε ανατεθεί το περασμένο φθινόπωρο με στόχο να εξεταστεί αν θα πρέπει να θεσπιστεί ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση social media.

Η επικεφαλής της επιτροπής, Λίζα Ένγκλουντ, εισηγήθηκε το κατώτατο όριο να οριστεί στα 15 έτη, με την ευθύνη ελέγχου της ηλικίας των χρηστών να περνά στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Η πρόταση αφορά υπηρεσίες όπως Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat και YouTube, ενώ οι πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών όπως Roblox, Minecraft και Fortnite ενδέχεται να εξαιρεθούν.

Το κείμενο θα τεθεί τώρα σε δημόσια διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και εταιρείες τεχνολογίας, προτού η κυβέρνηση αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση. Η επιτροπή εκτιμά ότι το νέο πλαίσιο θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η Σουηδία δεν είναι η πρώτη χώρα που εξετάζει περιορισμούς για τους ανηλίκους στα social media. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που επέβαλε απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενη τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εξεταστεί ή υιοθετηθεί και σε άλλες χώρες, όπως η Ινδονησία και η Βραζιλία, ενώ συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σε ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ αυτών και η Γαλλία.

Στις 29 Μαΐου, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είχε προειδοποιήσει ότι οι απαγορεύσεις από μόνες τους δεν αρκούν για την προστασία των παιδιών, καλώντας κυβερνήσεις και τεχνολογικές εταιρείες να αναπτύξουν ασφαλέστερες ψηφιακές πλατφόρμες για ανηλίκους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

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