Τραμπ: Απείλησε με δασμούς χώρες που δεν στηρίζουν το πλάνο του για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν υποστηρίζουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πλάνο του σε όσα είπε την Παρασκευή σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εδώ και μήνες, ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως στη χρήση δασμών για να επιβάλει το θέμα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συνταχθεί με τη Δανία, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ελέγχουν το μεγαλύτερο νησί του κόσμου.

Η συμφωνία για τη Γροιλανδία «πρέπει και θα γίνει»

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ειδικό απεσταλμένο, τον Τζεφ Λάντρι, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τη Δανία για τον έλεγχο στρατηγικών και οικονομικών υποδομών στο έδαφος.

Ο Τζεφ Λάντρι προγραμματίζει να επισκεφθεί τη Γροιλανδία τον Μάρτιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο Fox News, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει και θα γίνει».

Ωστόσο, η αμερικανική πολιτική σκηνή παρακολουθεί με σκεπτικισμό.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζίν Σάχιιν επισημαίνει ότι η εστίαση στη Γροιλανδία μπορεί να αποτελεί πολιτικό τρικ για απόσπαση προσοχής από σοβαρά εσωτερικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής και η αστάθεια στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα έβλαπτε σοβαρά τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ, θα αποδυνάμωνε τη ΝΑΤΟϊκή συμμαχία και θα ευνοούσε αντίπαλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Η δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 86% των Αμερικανών θα αντιτασσόταν σε χρήση στρατιωτικής δύναμης στη Γροιλανδία ενισχύει την πίεση στους πολιτικούς, ιδιαίτερα ενόψει προεκλογικής χρονιάς.

Όπως υπογραμμίζει η Σάχιιν, η συνεργασία με τη Δανία για στρατιωτικές βάσεις ή εκμετάλλευση ορυκτών θεωρείται πιο ασφαλής και αποτελεσματική από κάθε μονομερή ενέργεια.

Η Γροιλανδία, λοιπόν, παραμένει πεδίο διαπραγμάτευσης αλλά και διεθνούς παρατηρητικότητας, με τον κόσμο να παρακολουθεί αν οι δηλώσεις Τραμπ θα μετατραπούν σε πράξεις ή απλά θα λειτουργήσουν ως πολιτικό θέατρο.

