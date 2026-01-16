ΗΠΑ: Η συμφωνία για τη Γροιλανδία «πρέπει και θα γίνει»

Η Γροιλανδία, η μεγάλη απομακρυσμένη νήσος στον βόρειο Ατλαντικό, είναι στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής.

Οι ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει «σοβαρός» για τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, έχουν στείλει ειδικό απεσταλμένο, τον Τζεφ Λάντρι, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τη Δανία για τον έλεγχο στρατηγικών και οικονομικών υποδομών στο έδαφος.

Ο Τζεφ Λάντρι προγραμματίζει να επισκεφθεί τη Γροιλανδία τον Μάρτιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο Fox News, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει και θα γίνει».

Ωστόσο, η αμερικανική πολιτική σκηνή παρακολουθεί με σκεπτικισμό.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζίν Σάχιιν επισημαίνει ότι η εστίαση στη Γροιλανδία μπορεί να αποτελεί πολιτικό τρικ για απόσπαση προσοχής από σοβαρά εσωτερικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής και η αστάθεια στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Δανία: Συνάντηση της πρωθυπουργού με αμερικανική αντιπροσωπεία την Παρασκευή

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα έβλαπτε σοβαρά τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ, θα αποδυνάμωνε τη ΝΑΤΟική συμμαχία και θα ευνοούσε αντίπαλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Η δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 86% των Αμερικανών θα αντιτασσόταν σε χρήση στρατιωτικής δύναμης στη Γροιλανδία ενισχύει την πίεση στους πολιτικούς, ιδιαίτερα ενόψει προεκλογικής χρονιάς.

Όπως υπογραμμίζει η Σάχιιν, η συνεργασία με τη Δανία για στρατιωτικές βάσεις ή εκμετάλλευση ορυκτών θεωρείται πιο ασφαλής και αποτελεσματική από κάθε μονομερή ενέργεια.

Η Γροιλανδία, λοιπόν, παραμένει πεδίο διαπραγμάτευσης αλλά και διεθνούς παρατηρητικότητας, με τον κόσμο να παρακολουθεί αν οι δηλώσεις Τραμπ θα μετατραπούν σε πράξεις ή απλά θα λειτουργήσουν ως πολιτικό θέατρο.

Με πληροφορίες από Guardian