Τραμπ: Ανήρτησε AI βίντεο με τον «Χάρο» και «Don't fear the Reaper»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων με ανάρτηση στο Truth Social, δημοσιεύοντας βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει τον Ράσελ Βοτ, πρώην διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού και βασικό αρχιτέκτονα του Project 2025, ως «Χάρο». Το βίντεο συνοδεύεται από ψηφιακή εκδοχή του τραγουδιού «(Don’t Fear) The Reaper» των Blue Öyster Cult.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων με ανάρτηση στο Truth Social, δημοσιεύοντας βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει τον Ράσελ Βοτ, πρώην διευθυντή του Ομοσπονδιακού Γραφείου Προϋπολογισμού και βασικό αρχιτέκτονα του Project 2025, ως «Χάρο». Το βίντεο συνοδεύεται από ψηφιακή εκδοχή του τραγουδιού «(Don’t Fear) The Reaper» των Blue Öyster Cult.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, ο Βοτ εμφανίζεται ως Χάρος (Grim Reaper) να περιφέρεται στην Ουάσιγκτον κρατώντας δρεπάνι, ενώ εναλλάσσονται σκηνές με τον Τραμπ να παίζει καμπάνα και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στα ντραμς. Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης καρικατούρες «μωρών-Δημοκρατικών», ανάμεσά τους φιγούρες με μουστάκι και σομπρέρο, ένα μοτίβο που ο Τραμπ έχει χρησιμοποιεί και σε άλλες αναρτήσεις για να κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι στηρίζουν υπερβολικά τους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Στους στίχους του τραγουδιού οι Δημοκρατικοί αποκαλούνται «μωρά», ενώ επαναλαμβάνεται το ρεφρέν «Here comes the reaper». Το βίντεο κλείνει με πραγματικά πλάνα Δημοκρατικών πολιτικών, πάνω στα οποία ακούγεται η φωνή «Blah blah blah», πριν εμφανιστούν παιδιά-υποστηρικτές του Τραμπ με αποκριάτικες στολές.

Το βίντεο δημιούργησε η Dilley Meme Team, ομάδα διαδικτυακών υποστηρικτών του Τραμπ με επικεφαλής τον Μπρέντεν Ντίλεϊ, γνωστό για την παραγωγή ψηφιακού υλικού που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναρτήσει και στο παρελθόν. Στο ενεργητικό της ομάδας περιλαμβάνεται και βίντεο που αναφερόταν σε «ενωμένο Ράιχ», ανάρτηση που στη συνέχεια διεγράφη.

Το Project 2025

Η επιλογή του Βοτ να πρωταγωνιστεί στο βίντεο δεν είναι τυχαία. Ο ίδιος θεωρείται από τους βασικούς σχεδιαστές του Project 2025, ενός εκτενούς προγράμματος συντηρητικών think tanks που ήδη προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ και προβλέπει ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του αμερικανικού κράτους. Στοχεύει σε μαζικές περικοπές ομοσπονδιακών υπηρεσιών, ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας και ιδεολογική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης με τηγν τοποθέτηση χιλιάδων πιστών στελεχών.

Λίγες ώρες πριν από την ανάρτηση, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι συναντήθηκε με τον Βοτ για να συζητήσουν ποιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα πρέπει να περικοπούν στο πλαίσιο του Project 2025. Στο μήνυμά του χαρακτήρισε τις περισσότερες υπηρεσίες «πολιτική απάτη» και επανέλαβε ότι οι Δημοκρατικοί φέρουν την ευθύνη για το κυβερνητικό shutdown, υποστηρίζοντας πως «του έδωσαν την άνευ προηγουμένου ευκαιρία να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη».

Μέχρι στιγμής οι Blue Öyster Cult δεν έχουν σχολιάσει τη χρήση AI εκδοχής του τραγουδιού τους, ωστόσο πολλοί καλλιτέχνες έχουν κατά το παρελθόν αντιταχθεί στη χρήση της μουσικής τους από τον Τραμπ. Το βίντεο έχει προκαλέσει εκ νέου επικρίσεις για τη χρήση παραπλανητικού ψηφιακού περιεχομένου από τον Αμερικανό πρόεδρο και τους συνεργάτες του.