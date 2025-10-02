ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Economist: Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα αξίζει «έπαινο»

Το περιοδικό τονίζει ότι, σε βάθος χρόνου, το σχέδιο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανασυγκρότηση της Γάζας αλλά και για μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Economist: Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα αξίζει «έπαινο» Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Στις 29 Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ, πλάι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσίασε ένα σχέδιο 20 σημείων για την «αιώνια ειρήνη» στη Γάζα. Η ρητορική του ήταν φανταχτερή, ωστόσο δεν πρόκειται για την πρώτη πρωτοβουλία από την έναρξη του πολέμου το 2023. Εκείνο που την ξεχωρίζει, τονίζει ο Economist, είναι ότι για πρώτη φορά διαγράφονται σαφή όρια μιας πιθανής εξόδου από τον εφιάλτη. Το σχέδιο σηματοδοτεί μετατόπιση όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά, ενδεχομένως, και για τη Χαμάς.

Το περιοδικό επισημαίνει ότι οι αρχές του σχεδίου είναι σαφείς, αν και η ακριβής ακολουθία παραμένει θολή. Προβλέπει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων,τον αφοπλισμό της Χαμάς, με αντάλλαγμα αμνηστία ή την επιλογή να εγκαταλείψουν τη Γάζα, την ανάληψη της διοίκησης από μια τεχνοκρατική αρχή υπό διεθνή εποπτεία, καθώς και τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού με την ασφάλεια να περνά σε διεθνείς δυνάμεις και νέες Παλαιστινίακες αρχές.

Το περιοδικό τονίζει ότι, σε βάθος χρόνου, το σχέδιο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανασυγκρότηση της Γάζας αλλά και για μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη, εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε κρατική υπόσταση. Σημαντικό στοιχείο είναι και η υποστήριξη που φαίνεται να συγκεντρώνει: οκτώ μουσουλμανικές χώρες, ανάμεσά τους οι κυριότερες αραβικές δυνάμεις αλλά και η Τουρκία, έχουν δηλώσει ότι στηρίζουν το σχέδιο.

Μία στροφή στην αμερικανική πολιτική για τη Γάζα

O «Economist» υπογραμμίζει ότι πρόκειται για στροφή και της αμερικανικής πολιτικής. Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ διατύπωνε την ιδέα για μια «Ριβιέρα» στη Γάζα, ακόμη και με εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Ενδιάμεσα είχε αφήσει περιθώριο στους ακροδεξιούς εταίρους της κυβέρνησης Νετανιάχου να ονειρεύονται την εποικιστική προσάρτηση του εδάφους. Τώρα όμως, μετά και τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ διαμηνύει ότι «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της λύσης δύο κρατών.

Στροφή διακρίνει το περιοδικό και από τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μέχρι πρόσφατα έδειχνε αφοσιωμένος σε έναν «αιώνιο πόλεμο» στη Γάζα, προσφέροντας κάλυψη στους ακροδεξιούς εταίρους του που απέρριπταν κάθε σκέψη για κατάπαυση πυρός. Σε μεγάλο βαθμό, η στάση αυτή υπαγορευόταν από πολιτικό υπολογισμό: μια εκεχειρία θα μπορούσε να προκαλέσει διάλυση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές. Τώρα όμως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προβάλλει το ειρηνευτικό σχέδιο ως επιβεβαίωση ότι οι αρχικοί στόχοι του πολέμου (η απελευθέρωση των ομήρων και η απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία) μπορούν να επιτευχθούν. Παρά την προσωπική του φθορά, η πρόταση φαίνεται δημοφιλής, με σχεδόν το 75% των Ισραηλινών να δηλώνουν ότι τη στηρίζουν.

Το επόμενο, και ίσως πιο καθοριστικό, βήμα αφορά τη Χαμάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει επίσημη απάντηση. Είναι πιθανό να εγείρει ενστάσεις για την αλληλουχία της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων ή για την έλλειψη εγγυήσεων σε περίπτωση που το Ισραήλ αθετήσει τη συμφωνία. Ωστόσο, αν η οργάνωση αποδεχθεί δημόσια και επί της αρχής ότι είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα όπλα και την αξίωσή της να κυβερνά τη Γάζα, αυτό θα σηματοδοτήσει μια ιστορική καμπή. Ουσιαστικά, θα παραδεχόταν ότι δεν είναι πλέον ο νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού.

Economist: Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα αξίζει «έπαινο» Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου

Οι παγίδες, ωστόσο, είναι προφανείς. Η Χαμάς μπορεί τελικά να απορρίψει τη συμφωνία, καταδικάζοντας τη Γάζα σε νέα δεινά. Ή και οι δύο πλευρές, ο Νετανιάχου και η Χαμάς, μπορεί να υπογράψουν χωρίς ειλικρίνεια, με σκοπό να τη σαμποτάρουν στη συνέχεια. Οι λεπτομέρειες για την αλληλουχία των κινήσεων είναι εξαιρετικά περίπλοκες, ενώ η ανοικοδόμηση της Γάζας ενδέχεται να αποδειχθεί αδύνατο να οργανωθεί ή να χρηματοδοτηθεί. Η ισραηλινή πολιτική σκηνή μπορεί να ωθήσει ξανά τον Νετανιάχου ή τον διάδοχό του προς την προσάρτηση, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή ίσως αποδειχθεί ανίκανη να μεταρρυθμιστεί και η προσωρινή διοίκηση να παραμείνει επ’ αόριστον. Επιπλέον, παρά τις διακηρύξεις στον ΟΗΕ, λίγοι πιστεύουν σήμερα πραγματικά στη λύση των δύο κρατών, και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα χρειαστεί δεκαετίες.

Κι όμως, σημειώνει το Economist, παρά όλα αυτά το σχέδιο Τραμπ προσφέρει την πιο ρεαλιστική διέξοδο από την τραγωδία. Η επιτυχία του θα απαιτήσει διαρκή πίεση του ίδιου του Τραμπ προς το Ισραήλ και αντίστοιχα των αραβικών κρατών και της Τουρκίας προς τη Χαμάς. Όμως η σημερινή μαζική, αδιάκοπη δυστυχία δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε οι εναλλακτικές, όπως η κατοχή, η αναρχία ή επιστροφή της Χαμάς στην εξουσία. Για τη μετατροπή της διαπραγμάτευσης από ευχολόγιο σε ρεαλιστική προοπτική, καταλήγει το περιοδικό, ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του «αξίζουν έπαινο».

Με πληροφορίες από Economist

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Shein: Στη Γαλλία τα πρώτα μόνιμα φυσικά καταστήματα του ασιατικού κολοσσού fast-fashion

Διεθνή / Shein: Στη Γαλλία τα πρώτα μόνιμα φυσικά καταστήματα του ασιατικού κολοσσού fast-fashion

Η εταιρεία ανέφερε ότι η «παγκόσμια επιρροή της γαλλικής μόδας» καθιστά τη χώρα «φυσική επιλογή» για να δοκιμαστεί η μετάβαση από τον αποκλειστικά ψηφιακό κόσμο στο φυσικό λιανεμπόριο
LIFO NEWSROOM
Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

Διεθνή / Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

«Η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των Ελλήνων ακτιβιστών
LIFO NEWSROOM
Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Διεθνή / Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υπερτουρισμό σε περιοχές όπως Kamakura, Κιότο και Οσάκα, με ντόπιους να ανησυχούν για συνωστισμό, αυξημένες τιμές και τουριστική συμπεριφορά - Οι ειδικοί προτείνουν μέτρα για ισορροπία και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Το πρώτο κυβερνητικό shutdown εδώ και επτά χρόνια βυθίζει τις ΗΠΑ σε κρίση - Μέχρι και 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αναστολές ή απολύσεις, ενώ η αμερικανική οικονομία απειλείται με ζημιά δισεκατομμυρίων
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Τα τέσσερα σενάρια που τρομάζουν την Ουάσινγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε παράλυση - Γερουσία και Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο - Τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες; Αναλυτικά τα τέσσερα σενάρια για το τέλος του shutdown που απειλεί εργαζομένους, ταξιδιώτες και την οικονομία
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου: Αστυνομικοί ζητούσαν να πυροβολούνται μετανάστες

Έρευνα του BBC Panorama αποκάλυψε μισογυνισμό, ρατσισμό και ακραία βία σε εν ενεργεία αστυνομικούς της Met στο Λονδίνο - Αναστολή καθηκόντων για τουλάχιστον οκτώ
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να της παρενοχλούσε

Διεθνή / ΗΠΑ: Άνδρας παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και τη φίλη της - Φέρεται να τις παρενοχλούσε

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αναφέρουν ότι οι δύο έφηβες γνώριζαν τον νεαρό άνδρα, ενώ φέρεται να είχε εκδοθεί εις βάρος του περιοριστική εντολή για παρενόχληση μίας εκ των δύο
LIFO NEWSROOM
 
 